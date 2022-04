Melcochita entre en politique en tant que candidate au poste de conseiller de La Victoria avec Fuerza Popular

Plus d'un a attiré l'attention pour savoir que Melcochita va se présenter comme candidate au poste de conseiller de La Victoria. Le comédien s'aventurera en politique à travers le parti de Keiko Fujimori, Popular Force.

Selon le site web du jury des élections nationales, Pablo Villanueva a le numéro 7 sur la liste et s'il remporte son candidat, il pourra effectuer différentes procédures municipales au cours des 4 prochaines années.

Il est à noter que ce n'est pas la première fois que l'humoriste exprime son désir d'entrer dans une fonction publique, puisqu'il a annoncé il y a quelque temps sa candidature au Congrès, mais cela ne s'est jamais concrétisé.

Melcochita n'a pas non plus été éloignée de la politique, puisqu'elle a participé par le passé à différentes campagnes, comme celles de Keiko Fujimori, de l'ancienne maire Susana Villarán et même de Ciro Gálvez à la présidence.

Par le biais de Twitter, le journaliste Jonathan Castro a annoncé la postulation de l'humoriste, générant divers commentaires, certains en faveur de l'humoriste et d'autres contre lui.

« Et ce monsieur, à part dire « ne le vois pas », connaît-il quelque chose à la gestion municipale ? » ; « Nous nous plaignons précisément des fonctionnaires nommés par Castillo, mais voyons qui est le candidat de Keiko », les ont critiqués certains.

En revanche, ceux qui l'ont défendu ont souligné que Pablo Villanueva pouvait se présenter comme n'importe quel autre Péruvien, donnant l'exemple de Pedro Castillo, qui sans expérience a brigué et remporté la présidence de la République.

« Pensez-vous que parce qu'il est comédien, M. Pablo Villanueva « Melcochita » n'est pas le bon ? L'actuel président de l'Ukraine est un ancien humoriste, Ronald Reagan était acteur avant de devenir président. Je parie qu'il le fait beaucoup mieux que les officiels que Castillo choisit », a commenté un autre internaute.

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

MARSHMALLOW CONTRE LES ÉMISSIONS DE TÉLÉ-RÉALITÉ

Avec la réactivation économique et la réouverture des discothèques, des reality boys sont à nouveau engagés pour animer l'atmosphère ; cependant, leur développement sur scène ne serait pas comme prévu par de nombreux artistes. C'est le cas de Melcochita, qui a vivement critiqué les présentations de certains membres d'Esto es Guerra.

De même, il n'a pu s'empêcher de montrer son indignation lorsqu'il a appris qu'ils facturaient une somme d'argent exorbitante pour une demi-heure de spectacle qu'il considérait comme de mauvaise qualité.

« Cela ne vaut pas d'argent. Ils « gâchent » la place pour tous les grands artistes. C'est en colère parce que vous avez enlevé la saleté pendant de nombreuses années », a déclaré l'artiste péruvien lors d'une conversation avec un journaliste de Magaly Tv : La firme.

