Martín Elias Jr. rend hommage à son père avec une photo inédite où apparaît également Diomedes Díaz

Le 14 avril, les fidèles et les proches de Martín Elias rendront hommage à l'artiste âgé de cinq ans depuis sa mort, après avoir subi un tragique accident de la circulation sur les routes de Cordoue après avoir donné un concert à Coveñas. Ce sera un jeudi saint, donc, à plus forte raison, les hommages à l'artiste seront centrés non pas tant sur les vacances que sur les réseaux sociaux.

En effet, les fans et les proches de l'auteur-compositeur-interprète Vallenato se souviennent de lui pour l'instant ; même son fils, Martín Elias Jr., a ouvert la série de souvenirs avec son père et l'a fait via les réseaux sociaux, où ses adeptes ont été étonnés de voir l'incroyable ressemblance.

Sur Instagram, Martin Elías Díaz Varón a partagé deux photos ; dans les deux, le jeune homme n'était qu'un enfant qui pouvait difficilement prononcer un mot, mais ce n'est pas la principale nouveauté : dans la première image, il y a le petit garçon sur les épaules de son père, qui à cette époque avait l'air totalement différent de ses derniers jours de la vie.

Dans la seconde, le garçon apparaît sous les genoux de son grand-père, Diomède Díaz lui-même, qui souriait au moment de prendre la carte postale. En plus des images, Díaz Varón a écrit dans la description que les deux sont « les deux plus grands du vallenato et mes deux plus grands anges ».

Je peux vous intéresser : la Commission de la vérité présentera ses travaux au Festival de théâtre ibéro-américain de Bogotá

A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

Comme prévu, les images inédites sont devenues très populaires sur cette plateforme, recevant des centaines de commentaires non seulement de la part d'une bonne partie de ses millions de followers, mais également d'autres artistes, tels que Rafael María Díaz, qui est également l'oncle du jeune homme.

D'autres réactions importantes ont été : « Cela me met en colère de voir ces photos, je veux qu'elles soient vivantes. Diomède n'a pas vu Martin triompher » ; « Martin Elias pour toujours » ; « Unique et incomparable, ils ont laissé un héritage merveilleux » ; « Comment oublier ce 14 avril, tu nous manques Martin Elias, que Dieu t'ait dans sa sainte gloire » et « C'est le véritable amour que Martin Elias avait pour ses enfants, sa mère et ses frères ».

Il est à noter que ce n'était pas le seul souvenir dépoussiéré par le jeune homme de la dynastie Diaz. Le 2 avril, il a évoqué une image plus récente où le garçon de l'époque apparaît avec son père et sa sœur, Paula Elena Díaz.

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

En revanche, il convient de mentionner qu'il y a quelques jours Dayana Jaimes, la dernière épouse de l'artiste vallenato, a été interrogée sur ce qu'elle fera jeudi 14 avril en hommage à son ex-mari. À travers une série de « questions et réponses » qu'elle a appelée « Parlons alors », la journaliste a été interrogée par ses disciples avec la question : « Que vont-ils faire à Martin le 14 ? ».

Cela peut vous intéresser : À l'occasion du 61e anniversaire de Happy Lora, une critique de l'année où il a été couronné champion du monde de boxe

Jaimes a répondu que même s'il n'était pas d'accord avec certains types d'actes qui se font devant la tombe du défunt artiste, il respecte hautement les croyances de ses disciples.

« Pour ma part rien, rien, je n'ai jamais été d'accord avec ce genre de choses qui vont au cimetière, ils apportent des mariachis, ils jouent de la boîte, du guacharaca, de l'accordéon. C'est très respectable, mais je ne partage pas ces choses-là », lui a confié l'influenceuse à près de deux millions d'abonnés via ses 'InstaStories'.

CONTINUEZ À LIRE :