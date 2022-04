L'opposition a demandé d'interroger le Premier ministre du Pérou sur le couvre-feu à Lima

Les législateurs de l'opposition ont présenté mardi des motions d'interpellation pour que le Premier ministre péruvien Aníbal Torres et le ministre de l'Intérieur Alfonso Chávarry soient interrogés séparément sur la décision du gouvernement de décréter un couvre-feu à Lima et à Callao le 5 avril en raison de l'impact politique et social de la crise affectant le pays, ont rapporté les médias locaux.

Le législateur libéral Flor Pablo a présenté une motion pour contester Torres avec la signature de membres du Congrès d'Acción Popular, Fuerza Popular, Juntos Por Peru, Somos Peru, Avanza Pais, Popular Renewal et le parti Morado, a indiqué le RPP Noticias.

Pablo a souligné qu'il est proposé que Torres réponde pour les raisons qui ont conduit à l'imposition d'une immobilisation sociale obligatoire et à l'action du gouvernement lors de manifestations sociales.

« Nous ne voulons pas laisser passer une telle décision, car l'emprisonnement de plus de 9 millions de citoyens est un fait absolument grave car cela restreint les libertés et les droits », a déclaré la députée dans des déclarations citées par le RPP.

Il a ajouté qu'on demande également au premier ministre de répondre aux enquêtes sur la mort de citoyens « à la suite de bouleversements sociaux » et pour les blessures qui ont résulté lors des événements.

La legisladora liberal Flor Pablo

Pablo a dit qu'il espère que le débat sur la motion aura lieu au cours de la session plénière qui sera convoquée après la semaine suivante de représentation des législateurs.

Mardi, la parlementaire de gauche Sigrid Bazán a également déposé une motion visant à contester le ministre Chávarry pour une action policière lors de manifestations contre l'arrêt des transports dans le pays et le couvre-feu décrété à Lima et Callao, a rapporté le journal La República.

Bazán et les membres du Congrès qui ont signé la motion ont assuré que le ministère de l'Intérieur ne s'était pas acquitté de sa tâche de garantir la paix et l'ordre publics, des manifestations ayant eu lieu dans le pays ayant entraîné des pillages et des attaques contre des locaux publics et privés.

Le gouvernement péruvien a été sévèrement critiqué la semaine dernière, lorsqu'il a déclaré l'état d'urgence et un couvre-feu à Lima et Callao en réponse à une grève nationale des transporteurs en raison de la hausse des prix du carburant.

Au cours de cette journée, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de la capitale et ont contesté la mesure, qui devait initialement être prolongée de 22 heures, mais Castillo l'a levée plus tôt, tout en donnant des explications au Congrès.

Lundi, la députée de l'opposition Patricia Chirinos a également déposé une plainte constitutionnelle contre le président péruvien Pedro Castillo, qu'elle a accusé d'avoir « attaqué la liberté de millions » de citoyens en déclarant un couvre-feu en réponse à la fermeture des transporteurs.

(Avec des informations d'EFE)

