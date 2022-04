Les meilleurs mèmes que le tireur de Pharaoh Love Shady a laissé un Residente

Il y a plus d'un mois, la bagarre entre Residente et J Balvin a eu lieu, qui a atteint son apogée avec la chanson de l'ancien membre de « Calle 13 » qui a généré des viralisations, des critiques et même des mèmes contre le chanteur colombien. Cependant, un autre musicien a pris la défense du reggaetonero, le Pharaón péruvien Love Shady qui a sorti « Rip [R] esentido » mardi, avec un message fort contre l'ancienne Calle 13.

Dans ce nouveau single, l'artiste péruvien Jesús Valle Choque, mieux connu sous le nom de Faraón Love Shady, s'en prend au portoricain en référence à la charrette à hot-dogs, qui a servi à moquer Residente du reggaetonero colombien.

« Pharaoh Love Shady est arrivé pour le briser aux ressentis. Tout vaut dans ce sandwich à la saucisse, vous n'êtes pas tout, vous vous vendez pour un jeton », entend-on dans une partie de la chanson.

« Dans le passé, vous avez dit que vous étiez autiste juste pour dissimuler votre fanatisme communiste. Je sais qu'au fond vous êtes aussi raciste, rappelez-vous que Chavez était également un terroriste. Tu n'as pas honte que toi avec autant de prix doive lancer Balvin, ce n'est pas du génie », ajoute-t-il dans le rap.

La vidéo dans laquelle Pharaoh Love Shady consacre plusieurs strophes à l'ancien chanteur de Calle 13 est désormais disponible sur YouTube et a déjà été visionnée plus de 860 000 fois.

IL A EU UNE BONNE RÉACTION PARMI LES GENS

Le compte rendu Peruvian Left Out Of Context a publié un avis « Pharaon Love Shady vient d'enterrer vivant le résident communiste. Great, Lord Pharaon », était son poste.

L'utilisateur de Twitter Alvaro Tejada a déclaré ce qui suit. « Je ne suis pas fan de Pharaoh Love Shady, mais dans cette fusillade, il a dit à Residente toutes ses vérités. « Dans le passé, vous disiez que vous étiez autiste, juste pour dissimuler votre fanatisme communiste « rappelez-vous que Chávez était également un terroriste. Vous donnez un visage aux pauvres, mais vous vivez comme un homme riche. »

REGARDEZ LES MÈMES LAISSÉS PAR LA CHANSON

Les mèmes étaient à la mode sur les réseaux sociaux

Pharaoh Love Shady a prouvé que le rap est son truc

Comme vous vous en souvenez, le pharaon péruvien Love Shady a exprimé son désaccord total avec la « tiradera » qui Residente a fait pour laisser l"artiste colombien mal arrêté. Le fait est contextualisé lorsque la 29e Sessions du BZRP est sortie, où René Pérez a déchaîné sa colère contre qui était autrefois son ami.

Pharaon Love Shady a montré son soutien à J Balvin

Et avec la sortie de la chanson de Residente, où il aurait attaqué J Balvin, divers artistes nationaux et internationaux se sont exprimés à ce sujet et ont apporté leur soutien au chanteur colombien. Ce fut le cas de Pharaon Love Shady, qui l'a encouragé par le biais des réseaux sociaux.

« Balvin ne te laisse pas (...) S'il pouvait le faire, vous pouvez le faire aussi. Allons-y », a écrit Pharaon dans son histoire Instagram. Comme vous vous en souvenez, l'interprète de « In da Guetto » a écrit l'interprète d'Arequipa.

