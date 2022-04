Courir, sauter, incarner un corps, créer un avatar, entre autres, sont des activités que les joueurs (joueurs professionnels) effectuent tous les jours à l'aide de n'importe quel appareil, et cela semble sans aucun avantage pour la société. Cependant, l'exposition intitulée « Les deux côtés de l'écran » démontrera l'impact positif que peut avoir le jeu, que vous soyez joueur ou non.

Certains jeux vidéo ont même été utilisés comme thérapie pour amener les gens à changer, à générer de l'empathie ou à reproduire des constructions fantastiques dans la vie réelle. Et c'est que l'exposition cherchera à transmettre et à comprendre le phénomène de la culture des joueurs, c'est-à-dire son impact sur divers domaines de la citoyenneté, a annoncé Nidia Chávez, directrice de la Fondation Telefónica Movistar, la société responsable de l'organisation et présentant le projet au Mexique, qui était également en Espagne et à Sinaloa.

Dans un entretien avec la directrice de la Fondation et lors d'une visite de l'exposition, elle a présenté avec Ana de Saracho, directrice des affaires publiques de Telefónica et qui sera exposée jusqu'au 29 mai au Le Centre culturel d'Espagne et le Centro Multimedia du Centre national des arts ont déclaré qu'il s'agissait d'une exposition visant à connaître et à apprendre comment le monde des jeux vidéo avait un impact sur les citoyens.

« Les jeux vidéo ont une influence sur votre vie car ils permettent également de tester des applications, de tester différentes expériences entre utilisateurs et de se rapprocher des gens. »

Exposición se exhibe en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Il a déclaré qu'il s'agit d'un phénomène culturel qui impressionne, en plus du fait que tout le monde à un moment donné de la vie « a déjà joué ». À cet égard, nous présenterons quelques exemples de jeux vidéo qui ont apporté des avantages à la société.

Quel est l'impact des jeux vidéo sur la société ?

Bárbara Perea, conseillère de la Fundación Telefónica Movistar, dans le domaine de la connaissance et de la culture numérique, a annoncé que « l'autre côté » est lié à la manière dont les jeux vidéo sont insérés dans le tissu social, puisque nous avons tous été exposés d'une manière ou d'une autre avec des outils de navigation basés sur des jeux vidéo tels que en tant qu'applications bancaires mobiles.

Exposición "videojuegos: los dos lados de la pantalla", la cual estará del 11 de marzo al 20 de mayo en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Les jeux électroniques ont toujours été présents dans la vie des citoyens, même s'ils ont toujours eu une forte influence dans le monde entier. Preuve en sont les consoles, qui ont été parmi les premiers ordinateurs auxquels les Mexicains ont eu accès, tels que Atari, Nintendo, entre autres.

Un exemple : les jeux basés sur la création d'avatars permettent aux gens d'assumer des rôles et même de créer de l'empathie, car ils peuvent avoir d'importants changements sociaux.

Même en Espagne, une thérapie contre la violence domestique est utilisée, où les agresseurs sont invités à habiter le corps d'une fille, de sorte que se sentir vulnérable lorsqu'ils occupent un autre corps est un moyen de générer de l'empathie et une partie du monde des jeux vidéo.

Ana de Saracho y Nidia Chávez en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Le jeu Perfect Woman vous invite également à créer votre propre avatar. Cependant, il se distingue par les problèmes sociaux d'inégalité tels que l'éducation et la relation, puisqu'il est possible de créer son propre corps basé sur l'expérience d'être une femme, ainsi que sur l'environnement dans lequel elle est gérée lorsqu'elle travaille, si elle a des enfants, entre autres questions.

Un autre exemple de participation citoyenne est celui lié à Minecraft, le jeu vidéo qui donne du goût aux jeunes et aux moins jeunes.

Dans le même pays européen, un autre exercice a été réalisé avec ce jeu, où des jeunes et des nourrissons ont été invités à repenser les espaces de services urbains et dans le but d'améliorer la société. Ce qui a été constaté, c'est une meilleure conception des terrains de jeux, des espaces verts, des écoles, entre autres.

Selon Bárbara Perea, cette initiative de la communauté des jeunes a été envoyée au conseil municipal de Madrid pour voir comment cela pourrait influencer l'avenir de l'urbanisme.

Collage de una pieza expuesta en la exposición "Videojuegos: los dos lados de la pantalla". Foto: Karina Hernández / Infobae

« Si nous sommes habitués à ces exercices de participation citoyenne depuis l'enfance, il est plus facile que cela devienne une habitude lorsque nous sommes plus âgés et que nous ne sommes pas des sociétés passives et que nous participons citoyens à la construction des villes. »

Culture du joueur

Lors de la présentation de l'exposition, il a réitéré que : « les jeux vidéo ne sont pas seulement des véhicules de divertissement, ils sont des véhicules idéologiques et sans aucun doute le média culturel le plus important de notre époque ».

Cerebros de colores donde se representan las habilidades cognitivas. Foto: Karina Hernández / Infobae

Et c'est que, selon le conseiller, une grande variété d'études ont été menées où il a été détecté que certaines zones du cerveau s'amélioraient en jouant. Même dans l'exposition, des échantillons de cerveaux colorés et 3D ont été placés, représentant les zones et les capacités cognitives qui se sont améliorées en jouant.

« Lorsque les parents pensent que les enfants perdent leur temps, ils ne construisent pas, au contraire, des sociétés de participation citoyenne, ils améliorent leurs fonctions cognitives, développent des compétences de coopération mutuelle extrêmement importantes qui seront l'avenir d'un monde plus empathique et plus coopératif humanité », a-t-il dit.

Croissance des jeux vidéo

« Les deux côtés de l'écran » montre également le processus de conception d'un jeu vidéo qui, selon Javier Cano, conseiller de l'exposition qui se trouvait déjà en Espagne - en 2020 et à Sinaloa en 2021 - propose des jeux vidéo qui ont été créés en deux jours.

Hay 75 millones de jugadores en México. Foto: Karina Hernández / Infobae

L'un des principaux objectifs est de rapprocher les gens grâce à la connectivité et aux compétences numériques. Pendant la pandémie, c'est le niveau de croissance des jeux vidéo qui a eu le plus d'impact, progressant de 5,2 % en un an.

En plus du fait qu'il y a déjà près de 75 millions de joueurs au Mexique. Les joueurs préfèrent les smartphones pour entrer dans ce monde numérique, car c'est l'appareil qui se classe au premier rang avec 75% de préférence.

Una exposición para chicos y grandes. Foto: Karina Hernández / Infobae

En 2020, environ 2,7 milliards de joueurs ont généré des revenus d'environ 175 milliards de dollars.

L'exposition de jeux vidéo « Les deux côtés de l'écran » sera accessible au public gratuitement au Centro Cultural España, situé Calle de Donceles 97. Colonia Centro à Mexico.

