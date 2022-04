Les États-Unis ont assuré que le régime russe renforçait son caractère agressif et répressif.

U.S. State Department spokesperson Ned Price speaks during a news conference in Washington, U.S. March 10, 2022. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

Les États-Unis ont assuré que Moscou avait accru son caractère agressif au-delà de ses frontières et son caractère répressif à l'intérieur de celles-ci dans le cadre de l'arrestation administrative du chef de l'opposition russe Vladimir Kara-Murza, arrêté lundi pour désobéissance à l'autorité policière.

« Ce ne sont pas les actions d'un gouvernement confiant. Ce sont les actions d'un gouvernement, d'un régime, qui est fondamentalement dangereux », a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, lors d'une conférence de presse.

Ainsi, il a souligné que le régime russe « n'est pas disposé à permettre à son propre peuple de faire ce qui est le droit de chaque peuple partout dans le monde : exprimer sa protestation, marcher pacifiquement, former des associations, et faire entendre sa voix et son libre arbitre ».

Price a réitéré qu'ils ont exhorté la Russie à « cesser d'abuser des lois répressives contre ses propres citoyens, des manifestants non violents ou des manifestants pacifiques », qui ne font que défendre pacifiquement leurs droits.

« Le peuple russe, et c'est le point clé, comme tout le monde, a le droit de s'exprimer librement, de former des associations pacifiques, d'exercer sa liberté d'expression et de faire entendre sa voix par le biais d'élections libres et équitables », a déclaré Price.

Le porte-parole du département d'Etat a également rappelé l'arrestation de l'opposant russe Alexeï Navalny, ainsi que les milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour protester contre son arrestation ou pour protester contre la guerre en Ukraine.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a accusé mardi son homologue russe Vladimir Poutine d'avoir commis un « génocide » en Ukraine, la première fois qu'il a utilisé ce mot pour décrire la situation dans le pays envahi par Moscou.

« Oui, j'ai appelé ça un génocide », a déclaré M. Biden à des journalistes qui ont voyagé avec lui dans l'Iowa, quelques heures après qu'il eut utilisé le terme un discours dédié à la lutte contre l'inflation.

« Il devient de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même d'être ukrainien », a déclaré le dirigeant américain.

Biden a précisé que le dernier mot sur la Russie reviendrait aux tribunaux pour déterminer si les actions dans l'ancienne république soviétique, qui comprennent des preuves d'atrocités commises contre des civils, constituent un génocide.

« Laissez les avocats décider si ça se qualifie comme tel ou non, mais il me semble que c'est le cas », a-t-il dit. « Les preuves s'accumulent. »

« D'autres preuves ressortent (...) des choses horribles que les Russes ont faites en Ukraine. » Et « apprenons-en » de plus en plus « sur les ravages ».

