Les cas de COVID-19 et les décès continuent de baisser dans le monde

Le nombre de nouveaux cas confirmés et de décès causés par la covid-19 a continué de diminuer dans le monde au cours de la dernière semaine, selon les données publiées aujourd'hui dans le rapport épidémiologique hebdomadaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il s'agit de la troisième semaine consécutive au cours de laquelle les deux indicateurs diminuent à un rythme, au cours des sept derniers jours, de 24 pour cent et 18 pour cent, respectivement.

Le total mondial pour la dernière semaine était de 7 millions de nouveaux cas de covid-19 et 22 000 décès supplémentaires, avec des baisses observées dans toutes les régions.

Avec cela, le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie et ayant subi un test de diagnostic passe à 496 millions, tandis que les décès atteignent 6 millions dans le monde.

L'OMS a insisté pour que ces tendances positives soient interprétées avec prudence, car de nombreux pays modifient leurs stratégies de dépistage et celles-ci ont considérablement diminué, ce qui a entraîné moins de cas détectés que les vrais.

Au cours de la dernière semaine, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de décès (3 682), suivis de la Corée (2 186), de la Russie (2 008), de l'Allemagne (1 686) et du Brésil (1 120).

L'Europe et la région du Pacifique occidental, qui comprend la Chine, ont enregistré les plus fortes baisses de cas, de 26 % dans les deux cas.

L'Afrique est le continent qui a enregistré la baisse la plus marquée du nombre de nouveaux décès (-40 %).

Dans le même rapport épidémiologique, l'OMS a indiqué qu'elle continuait de surveiller plusieurs sous-variants du variant omicron, qui représente 99,2 pour cent de l'ensemble du séquençage génétique réalisé dans le monde.

Les scientifiques suivent ainsi l'évolution des sous-variants BA.1, BA2, BA3, ainsi que les plus récents BA.4 et BA.5, ainsi que la forme recombinée de BA.1 et BA.2, afin de déterminer leurs caractéristiques et de comprendre leur impact éventuel sur la santé publique.

L'OMS a également confirmé que, bien que l'omicron puisse éviter l'immunité offerte par les vaccins, les vaccins sont toujours considérés comme efficaces pour prévenir les maladies graves et les hospitalisations.

(Avec des informations d'EFE)

