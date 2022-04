« The Year of My Graduation » (« Senior Year »), le nouveau film de Rebel Wilson qui arrive sur Netflix le 13 mai. (Netflix)

Le 13 mai, le film The Year of My Graduation (Senior Year), avec l'actrice australienne Rebel Wilson (Perfect Rhythm), sortira sur Netflix et réalisé par Alex Hardcastle (Grace et Frankie). Le film débute en 2002 et raconte l'histoire de Stephanie Conway (Wilson), une adolescente qui fait partie du groupe de pom-pom girls de son école, dont elle est la capitaine. La fille est la fille populaire classique : elle aime le respect de tout le monde, elle sort avec le garçon mignon qui joue dans l'équipe de football, et tout semble bien fonctionner et bien fonctionner. Mais quelque chose de tragique va se produire dans sa vie : au milieu d'une acrobatie où ils forment une pyramide humaine, la jeune femme tombe par terre sans que personne ne la tienne et est laissée dans le coma.

Bien qu'elle parvienne à rester en vie, la jeune promesse du lycée reste connectée à des machines dans un état presque végétatif jusqu'à ce qu'après 20 ans, elle se réveille. Loin de cette image de l'adolescente de 17 ans, la jeune femme est aujourd'hui, en 2022, une femme de 37 ans. Mais comment peut-elle assumer ce nouveau rôle d'adulte si son dernier souvenir est d'être adolescente ?

C'est la proposition de The Year of My Graduation : le retour de cette femme à ses jours d'école qui poursuit l'idée de terminer sa dernière année et d'aller au bal de promo pour récupérer sa couronne de reine du bal. Des situations drôles vont se produire les unes après les autres quand Steph réalisera tous les changements qui ont eu lieu dans les années où elle était dans le coma. Par exemple, il est surpris lorsqu'il découvre qu'il existe déjà 9 versions du film Fast and Furious, et lorsqu'il trouve la couverture d'un magazine avec Lady Gaga, il la confond avec Madonna.

Le retour à l'école où Stéphanie a fréquenté début 2000 va ouvrir un nouveau monde pour le jeune adulte. Avec de nouvelles manières de relier et des règles de coexistence différentes, le film tente de montrer que le temps passé n'est pas toujours meilleur, mais le contraire. Ainsi, cette fille essaiera de s'adapter à ce nouvel ordre et, en attendant, elle essaiera de trouver son vrai moi. Une comédie à apprécier et à passer un bon moment qui nous mettra en contact avec ces films classiques des années 90.

Accompagnant Wilson, actrice classique des comédies des années 90, Alicia Silverstone, avec No Idea (Clueless), Justin Hartley (This is Us), Zoë Chao (The Afterparty, Love Life), Chris Parnell (Brooklyn Nine-Nine), Jeremy Ray Taylor (IT ), Angourie Rice, qui incarne Stéphanie dans son adolescence (Spider-Man : No Way Home), et Mary Holland (Happiest Season).

