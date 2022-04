La Russie impose déjà son hymne à la rentrée scolaire sous la surveillance de soldats armés d'une ville ukrainienne occupée

Les enfants sont retournés à l'école à Volnovaja

Dans la cour de la petite ville ukrainienne de Volnovakha (sud-est), détruite par les combats et occupée par les troupes russes, l'hymne national de la Russie accueille les élèves sous les yeux de soldats armés.

Plusieurs dizaines de mineurs se sont alignés devant l'établissement pour la cérémonie de rentrée scolaire, un mois après la chute de la ville aux mains de l'armée russe et de ses alliés séparatistes.

Il n'y a ni électricité ni couverture téléphonique ici, selon des journalistes de l'AFP qui se sont rendus à Volnovaja lors d'une visite organisée par l'armée russe.

Les nombreuses maisons détruites à Volnovaja sont le témoin silencieux de la bataille pour la ville, à mi-chemin entre la capitale séparatiste de Donetsk et le port de Marioupol, assiégé par les forces russes depuis un mois et demi.

Volnovaja, qui comptait environ 20 000 habitants avant la guerre, a été « libérée » des « néonazis » ukrainiens, selon la langue utilisée par la Russie, et la vie doit suivre son cours.

« Il est temps d'apprendre, dépêchez-vous, les enfants ! » , crie à ses camarades de classe une petite fille aux joues roses, un micro à la main et des tresses blanches dans les cheveux. Les dirigeants de l'école sont derrière, à côté d'un drapeau russe et d'un drapeau séparatiste. Plus loin, mais clairement visible, un soldat portant une cagoule et un casque surveille la scène, une mitraillette à la main.

Lorsque joue l'hymne de la Russie, dont la musique a été héritée de l'Union soviétique, les enfants écoutent mais ne chantent pas, car ils ne connaissent pas les paroles. Quelque chose qui leur arrive également avec l'hymne des séparatistes.

« La Russie, notre patrie sacrée (...) Une volonté puissante, une grande gloire, ils sont votre héritage pour l'éternité ! » , résonne avec des haut-parleurs, l'un des rares appareils électriques qui fonctionnent.

Survivre à l'horreur

La conquête de Volnovaïa le 11 mars a permis à la Russie d'encercler Marioupol au nord, un port stratégique de la mer d'Azov déjà attaqué par l'est et l'ouest.

Avant cela, et pendant deux semaines, les défenses ukrainiennes de la ville ont subi des attaques majeures.

Un mois après la prise de Volnovaja, des décombres recouvrent les rues et de nombreuses maisons, magasins et infrastructures civiles sont en ruine. Devant un hôpital détruit, des arbres sont coupés en deux par des éclats d'obus.

L'école n° 5, située dans le centre de la ville, a également été la cible de bombardements et de nombreuses salles de classe ont disparu. « Nous avons survécu à l'horreur, il y a eu de terribles attentats à la bombe », explique Liudmila Jmara, 52 ans, travailleuse scolaire. Mais elle a préféré rester car « là où vous êtes le mieux, c'est chez vous ».

Elle affirme vouloir que Volnovaja fasse « partie de la Russie » et que personne ne la « force » à parler ukrainien, dans cette région majoritairement russophone du Donbass. Moscou justifie son intervention militaire en Ukraine comme un devoir de protection des « Russes » du Donbass.

Vivre « dans un trou »

L'armée russe ne laisse rien au hasard, même en l'absence de résistance armée : des voitures blindées russes et des véhicules militaires décorés de la lettre « Z » patrouillent la ville à vélo parmi les civils.

L'hôpital municipal fonctionne au gaz moyen malgré les nombreux dommages et le manque d'électricité.

Dans le noir, une infirmière, Natalia Nekrasova-Mujina, 46 ans, affirme que les patients (enfants, adultes et personnes âgées) sont principalement blessés par des explosions d'obusiers.

La vie des voisins qui sont restés est toujours une survie. « Nous n'avons ni gaz, ni eau, ni électricité, ni couverture téléphonique. Nous vivons comme dans un trou », explique Liudmila Dryga, 72 ans, retraitée.

Svetlana Shtsherbakova, 59 ans, affirme avoir tout perdu dans un incendie qui a dévasté sa maison. « L'aide humanitaire ne nous est parvenue qu'une seule fois », explique cet ancien responsable de la sécurité des supermarchés avec un fil conducteur.

Un employé des chemins de fer, Anton Varusha, 35 ans, estime que moins de la moitié de ses habitants de la rue sont revenus vivants à Volnovaja.

« Je ne sais pas encore si je vais rester. En ce moment, j'ai mes parents, qui sont plus âgés et malades », dit-il. « Nous essayons d'écouter différentes stations de radio pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est difficile d'avoir d'autres sources d'information » sans internet ni électricité, explique-t-il.

(Avec des informations de l'AFP/par Andrey Borodulin)

