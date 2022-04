La COVID-19 légère ou modérée peut également altérer la fertilité masculine

La COVID-19 a déjà touché plus de 497 millions de personnes dans le monde et a coûté la vie à 6,1 millions de personnes. Parmi ceux qui ont survécu, l'infection à coronavirus est passée sans conséquences. Mais certaines personnes souffrent de séquelles, comme le brouillard mental, qui sont incluses dans le tableau à long terme du COVID, et de plus en plus d'impacts sont découverts chaque jour. Les dernières nouvelles sont qu'il existe de plus en plus de preuves que même les hommes qui développent des cas légers de COVID-19 peuvent souffrir d'altérations de leur fertilité.

La nouvelle étude a été menée au Jaslok FertilTree International Centre, du département de génétique et de reproduction assistée du centre de recherche et hôpital de Jaslok en Inde. Il a été publié dans la revue spécialisée ACS Omega de l'American Chemical Society.

Dirigée par la scientifique Firuza Parikh, l'étude a consisté en l'analyse des niveaux de protéines dans le sperme d'hommes guéris de la COVID-19. Il s'agissait d'une étude pilote financée par l'hôpital Jaslok. Les résultats suggèrent que même une maladie légère ou modérée peut modifier les niveaux de protéines liés à la fonction reproductrice masculine.

Ya se han identificado más de 200 síntomas que aparecen como secuelas del COVID-19 (Wang Guansen/Xinhua via AP, File) Wang Guansen | AP

Bien que l'infection affecte principalement le système respiratoire, le coronavirus - et la réponse de l'organisme à son admission - endommage également d'autres tissus. Des preuves récentes indiquent que l'infection à la COVID-19 peut réduire la fertilité masculine, et le virus a été détecté dans les organes reproducteurs masculins.

Firuza Parikh et Rajesh Parikh, de l'hôpital Jaslok, Sanjeeva Srivastava, de l'Institut indien de technologie, et leurs collègues se sont demandé si l'infection à la COVID-19 pouvait avoir des effets à long terme sur le système reproducteur masculin. Pour le savoir, ils ont décidé de comparer les niveaux de protéines dans le sperme d'hommes en bonne santé et ceux qui avaient déjà souffert de cas légers ou modérés de COVID-19.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sperme provenant de 10 hommes en bonne santé et de 17 hommes récemment guéris de la COVID-19. Aucun des hommes, dont l'âge variait de 20 à 45 ans, n'avait d'antécédents d'infertilité. L'équipe a constaté que les hommes rétablis avaient considérablement réduit le nombre et la mobilité des spermatozoïdes , ainsi que moins de spermatozoïdes normalement, que les hommes qui n'avaient pas eu de COVID- 19.

Lorsque les chercheurs ont analysé les protéines du sperme par chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse en tandem, ils ont trouvé 27 protéines à des niveaux plus élevés et 21 protéines à des niveaux inférieurs chez les hommes guéris de la COVID-19 par rapport au groupe témoin. De nombreuses protéines interviennent dans la fonction reproductrice. Deux des protéines liées à la fertilité, la seménogelline 1 et la prosaposine, étaient présentes à moins de la moitié de leurs niveaux dans le sperme du groupe guéri de la COVID-19 que dans le sperme des témoins.

Los hombres recuperados de COVID-19 tenían un recuento y una movilidad de esperma significativamente reducidos, así como menos espermatozoides de forma normal Europa Press

Ces résultats suggèrent que le coronavirus a des effets directs ou indirects sur la santé reproductive masculine qui persistent après le rétablissement, selon des chercheurs indiens. Ils ont souligné que leurs travaux pourraient également révéler des informations sur la physiopathologie de la reproduction humaine chez les hommes guéris.

Cependant, ils ont reconnu que des études plus approfondies devraient être menées pour confirmer ces résultats, et qu'un groupe témoin d'hommes récemment guéris d'autres maladies pseudo-grippales devrait être inclus pour s'assurer que les résultats sont spécifiques à la COVID-19.

Depuis la fin de 2020, date à laquelle la vaccination contre la COVID-19 a commencé à être lancée dans le monde, des mythes sur les inoculants liés à l'infertilité circulent également . Cependant, il est prouvé que les vaccins ne provoquent pas de dysfonction érectile ni d'infertilité masculine. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'infection à coronavirus augmente le risque de développer ces troubles.

Auparavant, des médecins et des chercheurs de l'Université de Miami avaient apporté un éclairage nouveau sur cette question. Ils ont révélé des implications potentiellement importantes pour les hommes de tous âges, y compris les hommes plus jeunes et d'âge moyen qui souhaitent avoir des enfants.

Selon Ranjith Ramasamy, directeur du programme d'urologie de la reproduction à la Miller School of Medicine de l'Université de Miami, les tissus d'autopsie des testicules de six hommes décédés des suites de l'infection ont été analysés. Le virus est apparu dans les tissus de l'un des hommes, et dans trois cas, il y avait une diminution du nombre de spermatozoïdes. Un autre patient, qui a survécu à l'infection par la COVID-19, a subi une biopsie des testicules environ trois mois après la disparition de son infection initiale par la COVID-19. La biopsie a montré que le coronavirus était toujours présent dans ses testicules.

« Notre équipe a également constaté que la COVID-19 affecte le pénis. Une analyse du tissu pénien de deux hommes ayant reçu des implants péniens a montré que le virus était présent entre sept et neuf mois après leur diagnostic de COVID-19. Les deux hommes avaient développé une dysfonction érectile sévère, probablement parce que l'infection avait réduit l'apport sanguin au pénis », a déclaré le scientifique qui a publié l'article dans le World Journal of Men's Health. L'un des hommes participant à l'étude de Miami ne présentait que de légers symptômes de COVID-19. L'autre avait été hospitalisé. Cela suggère que même les personnes atteintes d'un cas relativement bénin du virus peuvent présenter une dysfonction érectile sévère après la guérison.

“Los hombres que tuvieron COVID-19 y que quieran tener un hijo solo tienen que seguir con la búsqueda. Si después de un lapso de tiempo el embarazo no llega, se puede hacer la consulta médica”, dijo el andrólogo Omar Lajus

Que devraient faire les hommes qui ont eu la COVID-19 après la diffusion des résultats scientifiques ? « Apparemment, le coronavirus modifierait la motilité des spermatozoïdes, comme c'est le cas pour d'autres infections. Chaque spermatozoïde met 73 jours à mûrir et est très vulnérable aux infections et à d'autres facteurs. Mais nous devons garder à l'esprit qu'il n'est pas endommagé de manière permanente », a répondu le médecin andrologue de la clinique de fertilité WeFiv en Argentine, Omar Layus, à Infobae. « Les hommes qui ont eu la COVID-19 et qui veulent avoir un enfant n'ont qu'à poursuivre leurs recherches. Si, après un laps de temps, la grossesse ne vient pas, vous pouvez faire une consultation médicale », a-t-il ajouté.

D'autres virus sont connus pour envahir les testicules et affecter la production et la fertilité des spermatozoïdes. Les chercheurs qui ont étudié les tissus testiculaires de six patients décédés des suites du virus du SRAS en 2006 ont découvert que tous présentaient une destruction cellulaire étendue, avec peu ou pas de spermatozoïdes. On sait également que les oreillons et les virus Zika peuvent pénétrer dans les testicules et provoquer une inflammation. Jusqu'à 20 % des hommes infectés par ces virus présenteront une altération de la production de spermatozoïdes.

CONTINUEZ À LIRE :