La Chine permettra à huit villes de raccourcir les temps de quarantaine

(Bloomberg) - La Chine autorise Shanghai, Guangzhou et six autres villes à raccourcir les quarantaines pour les voyageurs étrangers et ceux qui ont eu des contacts étroits avec des personnes infectées pendant que les autorités testent d'éventuels ajustements aux mesures anti-covid rigoureuses du pays, selon des personnes familières avec la question.

Les villes réduisent la période de 14 jours à 10 jours dans le cadre d'un essai d'un mois qui a débuté lundi cette semaine, ont indiqué des personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question. Les complexes d'appartements, les magasins de détail, les immeubles de bureaux et autres lieux fermés en raison d'infections pourront également ouvrir après 10 jours consécutifs sans résultat positif au test, contre 14 jours auparavant, ont-ils précisé.

Les autres villes du procès, précédemment signalées par Caixin, sont Suzhou, Ningbo, Xiamen, Qingdao, Chengdu et Dalian, ont indiqué les gens. Le Bureau d'information du Conseil d'État n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le strict respect par la Chine d'une politique visant à mettre fin aux infections, contrairement au fait d'apprendre à vivre avec le virus comme le font d'autres pays, a vu des millions de personnes enfermées chez elles alors que l'omicron, la variante beaucoup plus infectieuse, se propage à travers le pays. Cela a alimenté la colère du public dans des endroits comme Shanghai, où les habitants ont du mal à s'approvisionner en nourriture et autres produits de première nécessité, et a ralenti l'activité de la deuxième plus grande économie du monde, des entreprises comme Tesla Inc. ayant été obligées de fermer des usines.

Alors que le président Xi Jinping a parlé de la nécessité d'ajuster les politiques de la Chine pour lutter contre le covid afin qu'elles génèrent un coût social et économique inférieur, il a également réitéré que le pays avait l'intention d'adhérer à la stratégie covid zéro.

Les responsables chinois ont également changé d'orientation pour atteindre zéro propagation dans la communauté, plutôt qu'un objectif strict de zéro cas, comme le point où ils assouplissent les confinements. Cela permet aux villes de lever les verrouillages de masse plus tôt, même si des cas sont toujours signalés dans des centres d'isolement.

Les essais qui ont débuté cette semaine visent à éviter les pénuries de chambres pour les personnes qui doivent se mettre en quarantaine et à réduire les coûts de telles mesures, ont déclaré des personnes. Ils ne représentent pas une divergence par rapport à la stratégie covid zéro, ont-ils dit.

