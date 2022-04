La chanson Calibre 50 que Gussy Lau a composée à Ángela Aguilar et qui allait dévoiler leur romance de plusieurs mois

Ángela Aguilar et Gussy Lau ont commencé à se positionner comme « le couple du moment », car après la confirmation de leur relation amoureuse, et malgré le silence sur le sujet de la fille de Pepe Aguilar, de nombreux fans de la chanteuse ont exprimé leur soutien à ses fiançailles.

René Humberto Lau Ibarra, le nom complet du compositeur, était René Humberto Lau Ibarra, qui a poursuivi une carrière discrète mais importante dans le genre régional mexicain, car après avoir diffusé les images où il apparaît de très près et affectueux avec le plus jeune membre du soi-disant « Aguilar dynastie », ce jeune homme de 33 ans a fait l'objet de conversations.

Cependant, ce qui a le plus attiré l'attention et a suscité des commentaires mitigés, c'est la grande différence d'âge entre Angela et son petit ami , puisque la musicienne et chanteuse est plus âgée qu'elle depuis 15 ans, ce qui a amené certaines personnes à voir la relation avec de mauvais yeux.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Maintenant qu'il a sauté de presque anonymat pour faire l'objet d'un examen minutieux dans les notes des spectacles, il a été rapporté que Gussy a déjà une carrière prolifique en tant que parolier pour différents et importants groupes dans la région mexicaine.

En fait, celui qui est né à Mocorito, dans le Sinaloa, a collaboré avec son talent pour des artistes tels que Grupo Firme, Christian Nodal, Los de la noria, Julión Álvarez, et même avec Angela Aguilar elle-même, avec qui elle a travaillé sur la chanson à succès There where they see me.

Sur la trajectoire de l'homme, fils d'une mère mexicaine et d'un père coréen, José Manuel Figueroa s'est récemment débarrassé de la flatterie et a partagé qu'il admirait beaucoup son travail, au-dessus d'autres musiciens qui se consacrent également à la production de thèmes musicaux axés sur le régional mexicain :

« Tu es le seul compositeur que j'envie aujourd'hui, tu es un grand compositeur, et cela devrait aider ton frère à écrire des chansons plus cool, de meilleures chansons, de bien meilleures chansons, je t'aime, je t'envoie un câlin », a déclaré le fils de Joan Sebastian pour l'émission Despierta América.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Lors de sa participation à l'émission diffusée aux États-Unis, José Manuel a révélé que Gussy Lau avait composé une chanson spéciale pour sa petite amie, avec laquelle il a exprimé en direct son souhait de maintenir sa relation dans le domaine de la vie privée.

Selon le programme, José Manuel a révélé que le petit ami d'Angela Aguilar lui avait composé avec une dédicace particulière la chanson Míranos ahora, jouée par le groupe Calibre 50 et sortie récemment, le 10 mars 2022.

La chanson romantique raconte une parade nuptiale dont les gens ne prédisaient pas une relation durable et actuellement son clip partagé sur YouTube a amassé plus de 5 millions 325 000 vues.

Calibre 50 le da voz al tema 'Míranos ahora', escrito por el novio de Ángela Aguilar. La canción se incluye en el álbum 'Guerra de poder' (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Ce sont les mots de la chanson qui joue sur les plateformes musicales dans la voix de Tony Elizondo, le nouveau chanteur de Calibre 50.

Où ont-ils eu

Que je ne le vois nulle part

Ceux qui nous ont dit

Trois ou quatre mois, tout au plus

Ils vont durer





Et nous sommes toujours aussi amoureux

Où sont ces parleurs, où ont-ils attrapé

Regardez-nous maintenant

Je ne peux pas être plus heureux





Comme je l'ai promis

Merci de m'avoir fait confiance

Regardez-nous maintenant

Ils ont déjà changé d'avis

Vous avez l'air bien tous les deux ?

Tellement qu'ils ont dit non

El compositor ha ganado dos Latin Grammy por sus composiciones para Christian Nodal (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Cependant, lors de l'analyse de la chanson, cela pourrait indiquer que le couple est en couple depuis plusieurs mois, voire plus. Cette hypothèse serait contraire à la déclaration faite par le compositeur lors de la confirmation de sa liaison avec Angela, puisqu'il a assuré que la cour ne commençait que « pendant deux semaines ».

C'est ainsi que le musicien a déclaré : « Nous avons commencé à sortir ensemble il y a quelques semaines, Pepe est d'accord, tout comme Aneliz, (la mère d'Angela) connaît déjà mes parents, ils se connaissent tous, c'était privé jusqu'à ce que cette fichue capture d'écran prise par un ami ».

Concernant la différence notable d'âge, Gussy a également déclaré dans son émission en direct : « Pour ceux qui dérangent mon âge, épargnez ma vie, quel crime, mais si mon partenaire ne me dérange pas, qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter de ce que pense un tiers », a-t-il dit.

CONTINUEZ À LIRE :