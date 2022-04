Francia Márquez a approché les femmes de Sucre avec des danses et des chansons pro-vie

Dancing and Singing, Francia Márquez, la formule vice-présidentielle de Gustavo Petro, et Verónica Alcocer, la femme du candidat, ont partagé avec un groupe de femmes de Sincelejo (Sucre) les propositions électorales du Pacte historique. L'événement, baptisé Juntanza de Mujeres para Vivir Sabroso, visait à « tisser des souvenirs entre la montagne, le fleuve, le marais et la mer ».

Le candidat a ensuite souhaité la bienvenue à ceux qui ont assisté à l'événement au sein du groupe du Pacte historique et les a assurés qu'un éventuel gouvernement Petro Márquez aurait la participation de toutes les communautés systématiquement isolées. Il a assuré que dans sa course à travers le pays, il a mis en évidence les lacunes des citoyens et a déclaré qu'un changement était nécessaire.

Francia Marquez danse et chante en cavale pour Sincelejo

Pour Márquez, les femmes colombiennes représentent l'amour et les soins et, a-t-elle ajouté, c'est ce qu'il faut en ce moment : que les femmes assument leur leadership afin qu'à partir de là elles puissent guérir le pays.

Cette vision a été partagée par Gustavo Petro, qui, bien qu'il n'ait pas joué un rôle de premier plan dans cet événement, comme c'était le cas pour les femmes, est intervenu pendant quelques minutes. Le leader politique a assuré que s'il arrivait à la Casa de Nariño, il veillerait à ce que les femmes occupent plus de postes de pouvoir afin qu'elles puissent avoir plus d'autonomie.

Outre la parité dans les fonctions publiques, l'importance pour les femmes de disposer d'éléments de base et de possibilités pour garantir leur autonomie a également été mentionnée. Il a été souligné que c'est très important car cela abriterait la plupart de la population et, dans la plupart des cas, grâce à ces femmes, le bien-être des enfants et des jeunes serait garanti.

Le Pacte historique soutient que « prendre soin de la vie implique de prendre soin de la terre et de prendre soin de l'eau ». Il a été souligné que si les femmes en sont propriétaires, elles peuvent garantir que les enfants et la nourriture en Colombie puissent être bien pris en charge. Par conséquent, Petro a mentionné que s'il était élu président, il proposerait un projet de logement populaire et maintiendrait des subventions pour cette population.

« Sur les 15 millions de familles que compte la Colombie, plus de 5 millions sont des femmes célibataires. Nous voulons reconstruire la famille, que l'État puisse donner un coup de main à cette femme seule pour qu'elle puisse produire, s'occuper de ses enfants. Nous proposons l'organisation de logements populaires, où l'État met le terrain et les services, y compris Internet, et la communauté construit des logements basés sur l'organisation communautaire et le pouvoir des femmes. Le programme Families in Action maintient les femmes dans la pauvreté, ne suffit pas à nourrir leurs enfants. Nous voulons le transformer, qui a été accordé à chaque femme chef de famille ayant des enfants mineurs, un demi-salaire minimum, 500 000 dollars par mois », a déclaré Petro.

