Fiorella Cayo : Qui est Miguel Labarthe et pourquoi ont-ils pris fin après 2 ans de mariage ?

La rupture entre Fiorella Cayo et Miguel Labarthe a surpris les habitants et les étrangers. Bien qu'ils ne soient pas un couple médiatique ou qu'ils soient apparus à la télévision, les deux n'ont pas manqué de montrer leur amour sur les réseaux sociaux.

Cependant, le 12 avril, la sœur aînée de Stephanie Cayo a avoué que son mariage avec Miguel Labarthe aurait pris fin et dans des déclarations à la presse a révélé que la différence entre leurs valeurs personnelles a fini par les éloigner.

« Je pense qu'il y a eu une divergence dans l'intégrité des valeurs. On peut pardonner certaines choses dans l'esprit d'essayer de voir des choses moins blanches, pas si noires. Mais finalement, il y a des choses qui vont à l'encontre de votre essence, vous n'avez plus à en dire jusqu'ici. Nous n'étions pas alignés sur les mêmes valeurs », a déclaré l'actrice pour les caméras d'America Today lors du tapis rouge du film « Don't tell me spinster 2 ».

QUI EST MIGUEL LABARTHE ?

Fiorella Cayo et Miguel Labarthe se sont mariés le 1er décembre 2019 à Tarapoto dans le quartier de Sauce en compagnie de leur famille et amis proches. Depuis lors, les yeux des médias sont vigilants face à tout problème entre eux.

On sait très peu de choses sur Miguel Labarthe. Comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux, le mari de l'actrice et danseuse péruvienne possède une vaste expérience du marketing et a été responsable des achats pour des entreprises telles que Saga Falabella. Il travaillerait actuellement pour la marque Oechsle.

De même, sur son compte Instagram officiel, il compte plus de 10 000 abonnés et reste actif, car il n'hésite pas à partager des photos et des vidéos de ses différents voyages à travers le monde tels que la Chine, la France, l'Italie, les États-Unis, entre autres pays.

Cela montre même qu'il reste en bonne condition physique, puisqu'il poste des photos de son corps alors qu'il est sur la plage et qu'il fait les sports qu'il aime le plus. Ce qu'il a également clairement indiqué, c'est son amour pour Fiorella Cayo, car il continuait à publier des instantanés romantiques avec elle en permanence.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS SÉPARÉS ?

Quand Fiorella Cayo a été interrogée sur la date à laquelle ils avaient mis fin à leur relation, elle n'a eu aucun problème à répondre que la rupture était récente. En outre, elle a précisé qu'elle considère toujours son mari comme une personne formidable, même s'ils ne se sont pas mis d'accord sur plusieurs points pendant leur mariage.

« Pas récemment et je lui souhaite bonne chance, c'est une personne formidable. Mais nous n'étions pas alignés sur les mêmes valeurs. Il y a des gens qui durent de nombreuses années dans un mariage parce que, tout à coup, ils n'ont plus d'autre issue et nous le faisons », a déclaré le membre de la famille Cayo au magazine du matin d'América Televisión.

