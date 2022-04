Fernández Noroña s'en est pris à Santiago Creel pour la réforme électrique : « Ne vous faites pas croire que vous ne comprenez pas »

Après la fin de la révocation du mandat, la prochaine question délicate à l'ordre du jour politique mexicain est le vote à venir sur la réforme de l'électricité, qui a été le même sujet ou plus discuté que la consultation du président.

Son vote devait avoir lieu ce mardi 12 avril, mais il a été reporté à la dernière minute par le président de la Chambre des députés, Sergio Gutiérrez Luna, à dimanche prochain, 17, ce qui a provoqué le désaccord des sièges de ceux qui s'opposent au projet du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En fait, des membres du Parti d'action nationale (PAN) ont passé la nuit dans l'enceinte afin de ne pas les empêcher de passer, car ils avaient dénoncé le fait que le jour du vote le Le mouvement de régénération nationale (Morena) prendrait Saint Lazare.

Cependant, le président a assuré que si le vote ne penchait pas en faveur du projet, il avait un plan de réserve pour le lithium : proposer une initiative pour réformer la loi sur les mines.

Los partidos que forman la coalición Va por México han mostrado oposición a la iniciativa de Reforma Eléctrica (EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Cela a été partagé par le chef de l'exécutif lors de sa conférence matinale, lundi 11 avril, qui a déclaré que le lithium devait être protégé pour qu'il ne soit pas entre les mains d'étrangers. En outre, une majorité absolue n'est pas requise pour cela, il a donc dit qu'il était « sûr que cela sera réalisé ».

Pour cette raison, le vice-président de la Chambre des députés et membre du PAN, Santiago Creel Miranda, s'est positionné via son compte Twitter officiel, contre la stratégie du président, arguant que les minéraux sont déjà la propriété de la nation.

Ce à quoi le député du Parti travailliste (PT), Gerardo Fernández Noroña, a réitéré qu'il s'agissait de s'assurer qu'il s'agissait du seul domaine de la nation, puisqu'il affirmait que les ressources étaient entre les mains du privé.

Ce à quoi le vice-président a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'adopter une loi lorsque le gouvernement est celui qui confie l'extraction et l'utilisation des ressources naturelles à des entreprises privées, puisque la constitution stipule que le lithium appartient à la nation et peut être cédé en concession.

Santiago Creel contestó a Noroña (foto: @SantiagoCreelM)

« Soulagement d'une consultation non sollicitée — n'entraîne pas de frais — : Il n'est pas nécessaire d'adopter une nouvelle loi, pour que le gouvernement accorde tous les dépôts de lithium disponibles à une entité publique. Je le répète, le lithium appartient à la nation et j'ajoute que la constitution stipule qu'il est concessionnable, « eaux » », a écrit le député.

Creel a déjà pris position contre la réforme de l'électricité à plusieurs reprises et a assuré que le PAN se rebellerait contre le projet aux côtés du révolutionnaire institutionnel (PRI) et de la révolution démocratique (PRD) dans sa coalition Going for Mexico et a appelé Morena à se rebeller également.

Il a également assuré que l'initiative « nuit au Mexique parce qu'elle pollue, affecte la santé, le changement climatique, qu'elle coûtera plus cher pour produire de l'électricité et qu'au bout du compte, les contribuables ou les utilisateurs la paieront, c'est-à-dire que les gens paieront pour cela ».

Lundi dernier, le 11 avril, la réforme électrique de López Obrador a été approuvée en commissions, avançant ainsi à la session plénière du Congrès de l'Union. L'avis est généralement approuvé par 25 voix pour et 19 contre au sein de la commission de l'énergie, et par 22 voix pour et 18 contre en commission des points constitutionnels.

