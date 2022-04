Falcao a révélé ce qu'il aimerait faire après sa retraite : « J'aurais aimé pouvoir le finir »

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

Radamel Falcao Garcia ne traverse pas son meilleur moment au Rayo Vallecano. Le Colombien n'a pas pu continuer ces dernières semaines en raison d'une blessure qui l'éloigne des tribunaux depuis le 26 février lorsqu'il a affronté le Real Madrid. Ces complications physiques l'ont empêché d'être présent lors des derniers matches de l'équipe nationale de Colombie lors des éliminatoires de la Coupe du monde du Qatar 2022.

Le Tigre colombien a commencé sa première saison à Vallecas de manière remarquable, il s'est rapidement démarqué et a commencé à marquer des buts, Falcao a commencé à faire la différence, non seulement dans l'équipe, mais dans la ville. Les supporters étaient satisfaits de l'ajout de l'attaquant colombien et sont rapidement devenus les protagonistes de LaLiga, atteignant les premières places du classement et se battant pour une place dans les tournois européens. Cependant, le niveau de 2022 n'a pas pu être maintenu.

Il semble qu'avec la nouvelle année, quelque chose ait changé à Rayo Vallecano, car ils ont commencé à abandonner des points, des blessures ont de nouveau frappé à la porte de l'attaquant colombien qui a dû s'éloigner des courts. L'équipe de Vallecas n'a pas été en mesure de gagner un seul match à LaLiga jusqu'à présent cette année, c'est pourquoi elle est maintenant placée dans la 13e case du classement avec 34 points.

Dans une interview accordée au portail « Vallecasweb », Falcao a parlé de ses débuts avant son arrivée au football, rappelant même ce que c'était que d'avoir étudié le journalisme, ceci avant de faire ses débuts professionnels avec River Plate. El Tigre a toujours une affinité pour ce métier, chose qu'il voit avec de bons yeux et qu'il n'exclut pas de faire une fois qu'il prend sa retraite.

« Mes parents ont toujours insisté pour que je continue à étudier et que je continue à me préparer à la vie. J'ai commencé à étudier le journalisme parce que je pensais pouvoir, d'une manière ou d'une autre, adapter ou intégrer le journalisme à la partie sportive. Peu de temps après, j'ai commencé à faire partie de l'équipe première de River et tout a commencé à devenir difficile et j'ai dû abandonner, mais je pense que c'était une bonne expérience », a déclaré Radamel Falcao García dans un entretien avec Vallecasweb.

Et il a ajouté : « Non, je n'ai jamais vraiment pensé à un autre. Je n'ai jamais ressenti une passion aussi extrême, comme celle que je ressens pour le football, pour un autre métier. J'ai choisi le journalisme parce que je pense pouvoir l'adapter au football (...) Évidemment, j'ai eu une période plus facile avec le journalisme sportif parce que je suis un sportif au-delà du simple football, mais j'aime le sport en général. Je pense que le journalisme aurait pu l'adapter à ma carrière sportive et que c'est peut-être un domaine dans lequel je pense pouvoir continuer. »

En ce qui concerne le moment actuel que traverse Rayo Vallecano, il a déclaré que les matches suivants seront décisifs et se joueront en finale. Les rivaux que l'équipe de Vallecas affrontera avant la fin de la saison sont : Alaves, RCD Espanyol, Barcelone, Real Sociedad, Getafe, Villarreal, Majorque et Levante.

« Ce sont des matches que nous devons vivre en finale ; ils sont décisifs et nous devons chercher les points nécessaires. Nous devons nous battre et avoir confiance en nous, car c'est la seule chose qui nous mènera aux victoires », a déclaré Radamel Falcao García.

