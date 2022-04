Dissimuler des positions controversées, la stratégie de l'extrême droite Marine Le Pen pour gagner les élections en France

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Après son âpre défaite à la présidentielle de 2017, Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite qui revient concurrencer Emmanuel Macron le 24 avril, a décidé d'abandonner son traditionnel discours, sorte de mutation qui lui permettra d'atteindre le palais de l'Elysée cette fois.

Le fait de passer au crible et de déguiser les positions, au moins pendant ces deux semaines, amène la dirigeante du Groupe national (RN) à concentrer ses attaques uniquement sur les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les Français. Le candidat présidentiel du RN, avec cette stratégie, accuse le gouvernement d'Emmanuel Macron de refuser de faire face au « mur de l'inflation » qui cause des peines à ses concitoyens.

« La France de Macron est une France qui va s'arrêter », lance-t-il, soulignant que son échafaudage pour augmenter son volume électoral pour la deuxième tournée.

Que cache Le Pen ? Cela part de ses positions, les plus ripides et douteuses, de ses vues sur l'immigration, de l'adhésion à l'Union européenne, de ses liens internationaux avec les présidents Vladimir Poutine ou Viktor Orban. Des définitions quant à savoir si votre administration finira par pousser ou non la sortie de l'euro, malgré la promesse de ne pas le faire, ou si la suprématie du droit français sur le droit européen prévaudra. Des politiques contraires aux traités communautaires. Par le passé, Le Pen a même remis en question la liberté de circulation des biens et des personnes.

Toutes ces questions se recoupent en raison du problème de la hausse des prix. Cependant, il s'agit d'un programme qui constitue un menu suffisamment explosif pour provoquer une crise majeure au niveau européen, le « Frexit »

Avec des expressions raffinées, son programme profondément souverainiste peut mener à une rupture avec les partenaires européens. La sauvegarde du marché, l'idée de « préférence nationale » par rapport à l'unité européenne, porterait un coup dur à la durabilité de la construction communautaire.

Déterminée à répondre à au moins certaines de ces questions, Marine Le Pen a évoqué ses liens avec Poutine. La dirigeante ultra-conservatrice est interrogée sur le prêt de 9 millions d'euros que son parti a contracté avec une banque russe en 2014, pour les élections régionales et départementales.

Pour financer sa campagne présidentielle de 2022, Le Pen a également obtenu un prêt de 10,6 millions d'euros auprès d'une banque hongroise. La candidate s'est défendue contre tout lien de dépendance vis-à-vis de l'étranger, arguant :

« Je suis totalement indépendant de tout lien, de tout pouvoir, d'entreprises de toutes nationalités, pour le reste. J'ai fait un prêt à une banque russe, parce que je n'ai jamais réussi à obtenir un prêt ni en France ni en Europe », a-t-il déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse.

Et d'ajouter : « Je ne pense pas que les banques tchèques ou tchéco-russes prennent des ordres de la direction russe, tout comme je n'ose pas imaginer ou ne pas vouloir croire que les banques françaises prennent des ordres du président de la France ».

Le dirigeant d'extrême droite, qui a été reçu par Vladimir Poutine pendant la campagne présidentielle de 2017, régulièrement accusé par ses adversaires de connaître le pouvoir russe, a expliqué, qu'il ne voulait pas « soumission à Moscou » ou « suivi de l'administration Biden », en particulier dans l'Asie - Région de l'Océanie.

A propos de la Russie, « le procès contre moi est particulièrement injuste », « je n'ai défendu que les intérêts de la France », rappelant des « similitudes » avec Emmanuel Macron, lorsqu'il a reçu le président russe en France.

L'Union européenne et l'OTAN

En revanche, Le Pen est arrivé à la croisée des chemins sur l'ambiguïté que Macron, dans le cadre de la politique française, souligne sur la future relation de la France avec l'Union européenne, si elle occupait l'Elysée. « Il n'y a aucune ambiguïté. Je veux dire que nous sommes tous des défenseurs de l'Europe, et je crois que transformer l'Union européenne en Alliance européenne des nations, c'est sauver l'Europe », a-t-elle insisté, au cours de sa conférence de presse, dédiée à la diplomatie qu'elle veut mener si elle réussit à être élue.

« Mon projet est un projet qui va réconcilier le peuple français avec une organisation européenne qui est une organisation européenne qui respecte les nations libres et souveraines. » Il s'agit d'autonomies nationales, ce qui a déjà été fait par la Hongrie, Viktor Orban, ou depuis la Pologne, Mateusz Morawiecki, face au gouvernement communautaire de Bruxelles, a toujours été dans le collimateur de leurs attaques vers l'âge de 27 ans.

Elle a également appelé à un « rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie », « dès que la guerre russo-ukrainienne aura pris fin et aura été résolue par un traité de paix ».

« Il est dans l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je pense, des États-Unis, que [...] cela n'ait aucun intérêt à voir émerger une union sino-russe étroite », a-t-il dit.

En outre, les effets de ses idées, aujourd'hui retouchées, pourraient être beaucoup plus déstabilisants pour l'Union, notamment en provenance d'un membre fondateur. Le candidat RN, à l'époque, souhaitait réduire unilatéralement la contribution française au budget de l'UE.

Alors que la sortie de l'Union européenne est apparue dans les programmes présidentiels de 2012 et 2017, cette dernière n'est plus, en termes, une promesse de campagne de Le Pen. Mais Emmanuel Macron interroge ces derniers jours son adversaire d'extrême droite sur cette question, affirmant que « Mme Le Pen veut toujours quitter l'Europe « sans le dire », étant donné « les mesures qu'elle propose ».

« Je ne pense pas que le fait de quitter des organisations multilatérales constitue un retrait ou un ralentissement de la croissance. Je le dis d'autant plus facilement que le Frexit n'est en aucun cas notre projet », a poursuivi Mme Le Pen, dans son exposé sur sa politique étrangère.

L'enjeu environnemental

« La question environnementale internationale ne sera pas l'alpha et l'oméga de ma politique étrangère », prévient le rival de l'actuel président. Selon la candidate, « l'accord de Paris sur le climat, qui a mobilisé la quasi-totalité du personnel diplomatique français pendant de nombreux mois, est considéré comme un succès pour la France, mais nous ne nous soucions plus de la défense et des intérêts de la France », a-t-elle dénoncé, se moquant de « la sacro-sainte COP21″.

« Cependant, je ne sortirai pas de l'accord de Paris », a-t-il dit. « En fait, je suis favorable aux orientations de cet accord car je souhaite abandonner au maximum les combustibles fossiles au profit de l'énergie nucléaire civile », a expliqué Marine Le Pen.

Constitution contre référendum

Autre point, qu'elle est remise en question, est que l'adversaire de Macron veut organiser un référendum sur un projet de loi visant à réviser la Constitution pour y inclure la « priorité nationale », chose qui a suscité le débat dans le pays.

Le Pen cherche des raccourcis, entre autres, pour questionner la hiérarchie de l'Union européenne sur celle de la France. L'article 11 de la Constitution du pays permet effectivement au Président de la République - en théorie - de présenter un projet de loi directement au peuple sans l'intervention des parlementaires. Mais cela ne s'applique qu'à une loi ordinaire, contrairement à l'article 89 qui prévoit la procédure de révision de la Constitution et exige que le texte soit voté dans des termes identiques par les deux assemblées avant de pouvoir être soumis à un référendum.

Marine Le Pen a ouvertement dit vouloir utiliser cette procédure pour contourner tout contrôle constitutionnel. Cela a suscité des controverses. Certains constitutionnalistes ont déjà déclaré que « nous serions au bord d'un coup d'État ou ferions face à un sérieux défi pour nos institutions ».

