Chumel Torres s'en prend à AMLO pour des disparitions au Mexique : « Ils discréditent le diplômé »

Le créateur de contenu Chumel Torres a critiqué le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pour avoir assuré que la disparition des enfants mexicains sont utilisés comme campagne de diffamation à leur encontre.

Par le biais de son compte Twitter officiel, le chauffeur d'El Pulso de la República a ironiquement demandé aux enfants de ne pas disparaître, car son absence déconsidère le président fédéral et son administration, la soi-disant Quatrième Transformation (4T).

Parallèlement à la publication, l'humoriste de Chihuahua a partagé un extrait de la conférence de presse du matin, où le président López Obrador a été interrogé sur les actions contre la disparition de 14 enfants par jour, mais le président fédéral a éludé la question en accusant une « campagne de diffamation ».

Selon le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées (Nations Unies), les disparitions de filles et de garçons à partir de 12 ans ont considérablement augmenté dans le pays, bien que le chef de l'exécutif local ait nié les allégations en soulignant que l'organisme « n'a pas toutes les informations » et qu'il « n'agit pas conformément à la vérité ».

À cet égard, le président López Obrador a déclaré que son gouvernement s'employait à assurer la paix dans le pays, mais il s'en est pris aux médias qui, selon lui, défendent les intérêts de « l'ancien régime », comme celui présidé par la journaliste Carmen Aristegui, qu'il a accusé de pratique de la simulation.

« Nous travaillons en permanence pour assurer la paix, face aux intérêts de l'ancien régime et face à des campagnes de diffamation comme celles menées, entre autres, par Carmen Aristegui », a-t-il dit.

Pour cette raison, à l'instar de Chumel Torres, plusieurs politiciens et internautes se sont précipités contre le président fédéral ; tel a été le cas du politologue Denise Dresser, qui a appelé AMLO à éviter de répondre à l'augmentation des disparitions au Mexique.

Pendant ce temps, la journaliste Verónica Calderón a déploré que le président soit convaincu que « des gens se laissent enlever et tuer afin de le discréditer ».

Mardi dernier, le 12 avril, le Comité des Nations unies sur les disparitions forcées a présenté son rapport sur sa visite du 15 au 26 novembre 2021, dans lequel des experts indépendants ont exhorté les autorités à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à l'impunité absolue et à établir une politique nationale qui servirait à prévenir disparitions.

« Le Comité exhorte l'État à adopter et à mettre en œuvre une politique nationale de prévention et d'éradication des disparitions qui tienne compte de l'ensemble des observations et recommandations présentées dans son rapport par le Comité », a déclaré sa présidente, Carmen Roda Villa Quintana.

Le responsable a indiqué que la plupart des personnes disparues sont des hommes âgés de 15 à 40 ans, bien qu'il soit noté que les chiffres officiels font état d'une tendance croissante à la disparition des filles et des garçons à partir de 12 ans, bien que les adolescents et les femmes soient également inclus.

L'expert a ajouté qu' « il s'agirait de disparitions visant à dissimuler la violence sexuelle, le fémicide, la traite et l'exploitation sexuelle ».

Il s'est également déclaré préoccupé par la disparition de défenseurs des droits humains et de plus de 30 journalistes entre 2003 et 2021, car « aucune de ces personnes n'a été retrouvée et les enquêtes et sanctions contre les responsables n'ont pas progressé ».

