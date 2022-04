C'est ainsi que le plan d'exode progresse dans tout le pays

Les Colombiens se préparent à l'un des ponts de vacances les plus importants de l'année, puisque la Semaine Sainte est une période de retraite religieuse et, de même, un moment de partage avec la famille, dans cet ordre d'idées, les autorités ont toutes leurs capacités pour le soi-disant « plan d'exode », qui vise à sauvegarder la sécurité et assurer la tranquillité d'esprit des Colombiens lorsqu'ils quittent leur ville pour leurs destinations touristiques et familiales.

Alors que les gens devraient se rendre du centre du pays vers d'autres départements des régions andines et du Pacifique, la côte atlantique et les orinoques préparent également leurs dispositifs de contrôle. Selon le journal El Tiempo, jusqu'à 6 heures du matin, environ 4 639 915 véhicules ont été mobilisés sur les différentes routes du pays, en plus de cela, ce chiffre représente une augmentation de 12% par rapport au début des vacances de l'année précédente.

L'appareil de ce département mettra en œuvre près de 400 personnes en uniforme, qui travailleront à la fois sur le plan d'exode et sur le plan de retour, avec un travail continu de 24 heures sur les principales routes de la région, soulignant les entrées et les sorties de sa capitale, étant donné que Medellín concentre un grand nombre de voyageurs qui cherchera à partir pour le centre du pays, les Caraïbes colombiennes et l'est d'Antioquia, avec près d'un million de voyageurs, selon Blu Radio.

Pour sa part, le département de police de l'Atlantique rejoint la campagne « Soyez passionné par la vie », dans laquelle plus de 300 personnels en uniforme se prépareront exclusivement à répondre aux exigences des voyageurs au cours de cette semaine sainte, soulignant leur présence dans les attractions touristiques, les quartiers traditionnels et religieux centres de pèlerinage, lieux où les citoyens peuvent se rendre. Dans ce cas, en tenant compte de Barranquilla comme axe principal ; les points de contrôle se trouvent sur l'Avenida La Cordialidad, via 40, El Gran Malecón et la 30e rue en direction du pont Pumarejo.

Bien que les citoyens en transit du centre du pays vers l'ouest du pays soient confrontés à différentes restrictions sur la route qui mène de Bogotá à Ibague, les conditions établies par les autorités indiquent que près de 400 000 véhicules circuleront le long de ce couloir routier. Dans le cas de Bogotá, il y a une disposition de 1 000 policiers qui se trouvent à 30 points de contrôle, à la fois aux sorties et aux entrées de la capitale. De même, il y aura de la disponibilité dans les terminaux de transport, qui prévoient d'expédier près de 640 000 passagers vers différentes destinations du pays.

En revanche, dans ce département du Pacifique, il y aura environ 5 000 hommes de la police et 3 000 de l'armée, qui veilleront à la sécurité de cette population, qui seront accompagnés de 55 agents de la circulation et de 93 régulateurs routiers, pour accompagner les conducteurs et inciter à la bonne conduite sur les routes. Plus précisément, dans la ville de Cali, des points de contrôle seront installés aux six sorties de la ville, en donnant la priorité aux couloirs menant aux municipalités voisines, telles que : Palmira, Jamundí, Yumbo, ainsi que vers le port de Buenaventura.

Pour leur part, les Santanderes et la région du café bénéficieront d'un déploiement policier qui se concentrera sur les terminaux de transport, grâce à une dynamique qui préconise une bonne coexistence et une adaptation citoyenne à ces contextes touristiques, puisque la campagne « Soyez passionné par la vie » a été étendue à l'ensemble du pays et vise à donner la priorité aux aspects de la flore, de la faune et du bon comportement routier des citoyens.

