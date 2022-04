Après être restée plusieurs jours dans l'œil de l'ouragan en raison de la fuite de plusieurs photographies avec son partenaire Gussy Lau, la célèbre chanteuse américano-mexicaine Ángela Aguilar est réapparue devant la caméra, où elle a donné sa version des événements concernant un autre de ses plus récents controverses.

Eh bien, en mars dernier, des internautes ont attaqué la mineure de la dynastie Aguilar pour une vidéo dans laquelle elle aurait ignoré une personne âgée qui lui a ouvert la porte. Face à cette situation, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur opinion avec plusieurs commentaires négatifs à l'égard du célèbre.

« Merci, on dit quand quelqu'un ouvre la porte et s'il s'agit d'une personne âgée avec plus de raison, c'est dommage qu'elle n'apprenne pas ça à l'école », « J'aimerais que vous connaissiez le mot merci », « on dirait la huitième merveille du monde », « l'argent ne donne pas d'éducation », « ils espèrent, si le père est pareil », « ils vont dire : « nous ne l'avons pas vu, nous étions pressés et ainsi de suite, mais c'est très remarquable qu'ils n'aient pas d'éducation », ont-ils écrit.

C'est alors que l'artiste a commenté pour une interview sur une chaîne YouTube appelée Cheleando avec les étoiles sa version de la situation déjà mentionnée ci-dessus.

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Ángela a rapporté que la personne apparue dans la vidéo est une connaissance d'enfance et même un employé de la famille puisqu'il est le conducteur des Aguilars.

« Tu veux savoir qui est ce vieil homme ? Je connais ce vieil homme depuis que j'ai deux ans, il s'appelle Tito, il a été le conducteur de la famille Aguilar toute sa vie », a-t-il dit.

Elle a donc confirmé que c'était un acte sorti de son contexte et a supposé que c'était un enseignement pour elle dans sa vie : « J'ai aussi appris à ne pas faire de bonnes choses qui semblent mauvaises, c'est-à-dire que j'ai vraiment un million de détails sur cet homme parce qu'il a pris soin de moi toute ma vie et grâce à lui je rentre chez moi. sain et sauf tous les soirs et grâce à lui, il m'a vraiment aidé dans beaucoup de choses », a ajouté le jeune chanteur.

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

De plus, il a précisé qu'il vivait dans l'une des palenques de sa tournée, où il avait subi un petit incident, sa jupe étant tombée lorsqu'il montait sur scène.

« Mon ingénieur moniteur a marché sur ma jupe quand je montais sur scène, quand j'ai marché sur ma jupe, ma jupe s'est détachée et je portais un jean vers le bas », il a donc assuré que Ce n'était qu'un accident, cependant, il a fait allusion au fait que les médias ne parlaient que de la mauvaise chose et non pas que ce jour-là était son premier palenque à León Guanajuato.

Enfin, après avoir été interrogée sur sa carrière professionnelle, Angela a partagé sa vision d'elle-même à l'avenir, notant qu'elle aimerait emmener sa musique dans différents pays.

Lors de la tournée intitulée « Mexicana Enamorada », la soliste a subi une mésaventure lorsqu'elle a commencé avec sa chanson dans l'un de ses concerts, alors qu'elle montait sur scène sans jupe.

« Je pense que j'aimerais faire un tour d'Europe, avec Jaripeo. Je pense que les gens du monde devraient en savoir plus sur la beauté du Mexique, je pense que parfois il y a une mauvaise interprétation de ce qu'est le Mexique, je pense que jaripeo est au-delà de nous en tant qu'artistes et ce n'est pas comme les chevaux, le groupe, la charrería, les taureaux, c'est-à-dire que tout cela est beaucoup plus grand », a-t-il déclaré avoué.

