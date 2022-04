Ale Capetillo a ému Eduardo Capetillo avec un tendre message d'anniversaire : « L'amour de ma vie »

La famille Capetillo Gaytán fait la fête, le gros morceau de feuilleton et ancien membre de Timbiriche a eu 52 ans ce mercredi 13 avril. La première personne à le féliciter a été sa fille Alejandra Capetillo, qui, grâce au décalage horaire qui existe entre l'Espagne, où il vit depuis plusieurs mois, et le Mexique a surpris son père aux premières heures de son anniversaire avec un message émouvant.

La mannequin et influenceuse s'est emparée de son compte Instagram pour dédier quelques mots touchants en l'honneur d'Eduardo Capetillo. Il a également ouvert son coffre de mémoire pour partager une série de photographies de son père pendant sa jeunesse, d'autres où il apparaît avec Biby Gaytán pendant leurs premières années de mariage, et d'autres qui ont capturé des moments inoubliables qu'ils ont vécus en famille.

Alejandra Capetillo a commencé son message en reconnaissant la trajectoire de son père et la marque qu'elle a laissée au milieu avec ses protagonistes dans des telenovelas telles que Marimar, Reach a Star, Baila Conmigo, Camila, La otra cara del alma, et son passage dans le groupe emblématique des années quatre-vingt Timbiriche. L'influenceuse a mentionné qu'elle avait eu l'occasion de l'accompagner dans certains projets et qu'elle avait réussi à voir son professionnalisme dans chacun d'eux.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

Cependant, l'aspect qu'il valorise le plus est sa facette de père : « J'ai eu le privilège de te voir en tant que 'papa' et le plus important, en tant qu'être humain. Quel que soit le rôle que tu dois suivre, j'ai eu le privilège de te voir de près, comme tu es, sans étiquette, sans rôle [...] tu es tout pour moi, et quand je dis « tout », je le pense vraiment. Je n'arrive toujours pas à trouver UN mot qui unifie tout ce que vous avez été pour moi », a-t-il commencé.

Alejandra a avoué qu'au cours des mois où elle a vécu en Espagne, elle a non seulement réussi à devenir indépendante et à remporter des triomphes professionnels, mais que ce temps l'a également aidée à réfléchir à sa proximité avec sa famille, en particulier avec son père, qu'elle considère comme un exemple à tous égards.

« Je tiens à vous remercier d'avoir toujours fait passer mon bonheur et celui de toute votre famille avant le vôtre, car Dieu merci, nous n'avons jamais rien manqué, de nous avoir donné toutes les opportunités qui étaient à votre portée, pour votre patience, pour tous vos câlins, pour vos leçons, pour me protéger avant tout, je vous remercie pour être toi et pour me permettre non seulement de te voir comme un père mais comme un ami sur lequel je peux toujours compter », a-t-il poursuivi.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

La mannequin de 22 ans a commenté qu'au cours d'une journée aussi spéciale, elle aurait aimé avoir l'occasion de faire l'activité préférée qu'elle a avec son père, de profiter des vagues de la mer : « Pour dater ce « moment » où vous m'avez étreint dans les vagues de la mer pour que je ne sois pas emportée par le courant, ce moment est toujours mon endroit sûr, où je me suis senti le plus protégé et heureux. »

Enfin, Alejandra a mentionné qu'elle continuera à se tourner vers son père comme elle l'a fait tout au long de sa vie. Avec cela, l'influenceur a révélé la complicité, la proximité et la relation étroite qui existent entre père et fille. Les réactions n'ont pas tardé à venir et bientôt Eduardo Capetillo a répondu de ses histoires Instagram avec une sincère appréciation.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

« L'amour de ma vie, je t'aime de toute mon âme. Ma belle fille, tu es la meilleure. Merci pour vos belles paroles, toujours les vôtres, ma vie », a-t-il écrit.

Biby Gaytán n'était pas loin derrière et après avoir lu le billet de sa fille, elle a commenté : « Ma précieuse fille ! ! ! Tu m'as fait pleurer ! ! ! Nous t'aimons au-delà de ce qui est possible ! ! »

