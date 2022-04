Accidents sur les routes et embouteillages dans les terminaux : c'est ainsi que le plan d'exode pour la Semaine Sainte a commencé à Antioquia

Comme d'habitude, les habitants de Medellin ont déjà commencé à quitter leurs maisons pour profiter de la Semaine Sainte dans d'autres municipalités d'Antioquia. Dans ce sens, depuis la nuit de ce mardi 12 avril, des transitions, des accidents de la route et d'autres inconvénients déjà enregistrés sur les réseaux sociaux ont commencé à être enregistrés.

Tout fait partie du plan Exodus que l'ensemble du département d'Antioquia vivra. Par exemple, mardi soir, de grandes files de voitures, de motos et de bus circulaient sur la route menant au ravin de La Iguana, qui relie l'ouest de ce territoire.

De plus, cette circulation automobile a généré deux accidents impliquant des motocyclistes qui avaient envahi des voies de dégagement et sont entrés en collision avec des voitures circulant sur la route, selon la presse locale.

Un autre problème rencontré par les citoyens d'Antioquia est que, lorsqu'ils sont arrivés aux terminaux de transport de Medellín, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de billets pour se déplacer vers d'autres secteurs du territoire national.

Dans ce sens, on a appris que plusieurs paisas ne pouvaient accéder à l'achat de billets que jusqu'au matin de ce mercredi 13 avril. Les itinéraires qui, selon les passagers et certaines compagnies de transport, ont été rares ces dernières heures, sont ceux qui leur permettront de se rendre à Uramita, Dabeiba, Buriticá, Carepa, Apartadó, Chigorodó, Turbo et Necoclí.

Les autorités ont assuré qu'elles travaillaient à résoudre ces problèmes et à faire en sorte que les citoyens puissent se rendre à destination pendant la grande semaine. En fait, l'Union des transporteurs Utrans a indiqué que les passages étaient terminés en raison des dommages subis par les routes de ce département au cours des derniers jours.

Cependant, la police de la circulation d'Antioquia assure que plusieurs axes routiers du département sont déjà intervenus pour assurer la mobilité des citoyens. « Sur ces axes, qui marquent les principales voies de connexion avec les autres départements et capitales, il n'y a eu que des effets sur les routes menant à Bogota, Quibdó et Urabá », a déclaré à la presse locale le colonel Fabio Enrique Sierra, chef de la section des transports et de la circulation d'Antioquia.

D'autre part, le colonel Sierra a exhorté les conducteurs à planifier leurs trajets à l'avance, à éviter les excès de vitesse et à ne pas effectuer de « manœuvres dangereuses » sur le chemin de leur destination afin de ne pas provoquer d'accidents de la route.

En fait, en raison de l'état des routes, selon le journal Antioquia El Colombiano, le prix des titres de transport a augmenté de 35%, ce qui a causé des dommages au nombre de bus qui partent et entrent dans les terminaux du territoire de Medellin.

La situation a généré tellement d'inconfort que plusieurs transporteurs ont dû recourir à d'autres méthodes de transport de personnes, telles que la location de camionnettes, d'autobus et d'autres véhicules pour transporter des personnes vers leurs destinations.

Le gouvernement d'Antioquia prévoit qu'au cours de cette semaine sainte, quelque 310 000 passagers circuleront sur les routes du département. En fait, le ministère de l'Infrastructure de l'administration ministérielle a signalé certains des tronçons de route qui ont été touchés par l'hiver et les pluies qui ont frappé le ministère récemment.

