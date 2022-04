À quelle heure l'Atlético Madrid vs Manchester City jouent-ils EN DIRECT : en Espagne pour le quart-arrière de la Ligue des Champions 2022

Atlético Madrid contre Manchester City en direct. Les équipes mesurent leur force aujourd'hui, mercredi 13 avril, au stade Wanda Metropolitano pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions 2022. Dans cette note, vous serez en mesure de suivre minute par minute la rencontre avec tous les incidents. Ne manquez pas ça !

Au match aller, les Espagnols ont perdu 1-0 grâce au but de Kevin De Bruyne. Les hommes de « Cholo » Simeone ont attiré l'attention pour leur style de jeu contre l'équipe « Celeste » en raison de leur schéma défensif avec deux lignes de 10 joueurs pour garder le zéro en Angleterre.

Ils doivent désormais gagner avec au moins deux buts pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions. Tout score pour la différence d'un but forcera la prolongation et si l'égalité persiste, ils passeront à la définition des pénalités. Au contraire, la peinture de Pep Guardiola n'a pas besoin de perdre pour passer à l'étape suivante.

L'Atlético Madrid ne pourra pas compter sur Josema Gimenez et Hector Herrera en raison d'une blessure, Felipe Augusto s'assure donc une place derrière. L'un des doutes lors de la mise en place des onze de départ sera l'inclusion de Thomas Lemar ou Geoffrey Kondogbia. Les armes de l'Atlético passent par leurs références disponibles telles que Stefan Savic, Koke, Marcos Llorente, Antoine Griezmann et le gardien de but Jan Oblak.

Les 'citoyens', quant à eux, récupèrent en zone défensive Kyle Walker, qui a rencontré sa date de suspension au match aller. Lors de la visite, la question est de savoir si Nathan Aké ou Joao Cancelo joue ou non, ainsi que la confirmation du combat pour une place entre Phil Foden, Ilkay Gundogan et Jack Grealish. Les joueurs blessés sont Rúben Dias et Cole Palmer.

A qué hora juegan Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO: partido por los cuartos vuelta de la Champions League (foto: @Atleti)

LE MOT DE SIMEONE

« Nous affrontons une équipe qui joue très bien. Très bon jeu de position, mais nous sommes impatients. Il est clair que l'illusion seule ne suffit pas, mais nous allons essayer de prendre le jeu où nous pouvons leur faire du mal. Les mots ne disent pas grand-chose, l'important est ce qui se passe à partir de neuf heures du soir », a déclaré Simeone à propos du match de Ligue des champions contre City.

PAROLE DE GUARDIOLA

« Ce sera un match différent, pas comme la semaine dernière. Ils sont chez eux avec le soutien de leurs fans. Dans le Metropolitan Stadium, ils créent des problèmes, défendent et ripostent. Ils seront plus intenses en haut du peloton qu'hier soir. Nous nous adaptons et, si nous perdons, nous faisons tout pour le récupérer. Si nous gagnons, nous jouerons peut-être un peu plus loin », a déclaré le sélectionneur espagnol avant le choc contre les « Colchoneros ».

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES POUR L'ATLÉTICO MADRID VS. MANCHESTER CITY

Atlético Madrid : Oblak ; Vrsaljko, Savic, Philippe, Reinildo ; Vrsaljko, Marcos Llorente, Koke, Renan Lodi ; João Félix et Griezmann.

Manchester City : Ederson ; Kyle Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo ; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva ; Mahrez, Sterling et Foden.

Manchester City a battu l'Atlético Madrid 1-0 lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions

HORAIRES POUR REGARDER ATLÉTICO MADRID VS MANCHESTER CITY

- Pérou : 14 h 00

- Mexique : 14 h 00

- Équateur : 14 h 00

- Colombie : 14 h 00

- Bolivie : 15 h 00

- Venezuela : 15 h 00

- Paraguay : 15 h 00

- Argentine : 16 h 00

- Uruguay : 16 h 00

- Brésil : 16 h 00

- Chili : 16 h 00

- Espagne/ 21 h 00

CHAÎNES DE TÉLÉVISION POUR REGARDER ATLÉTICO MADRID VS MANCHESTER CITY

- Pérou : ESPN, Star+

- Mexique : HBO Max, TNT Sports

- Équateur : ESPN, Star+

- Colombie : ESPN, Star+

- Bolivie : ESPN, Star+

- le Venezuela : ESPN, Star+

- Argentine : ESPN, Star+

- l'Uruguay : ESPN, Star+

- Chili : ESPN, Star+

- au Costa Rica : ESPN Norte, Star+

- République dominicaine : ESPN Norte, Star+

- Le Salvador : ESPN Norte, Star+

- au Guatemala : ESPN Norte, Star+

- Honduras : ESPN North, Star+

- Nicaragua : ESPN North, Star+

- Panama : ESPN North, Star+, Flow Sports

- États-Unis : Univision NOW, TUDN USA, Paramount+

