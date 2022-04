Zacatecas : six corps avec des traces de torture ont été retrouvés près de la frontière avec San Luis Potosí

Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES

Dans la matinée du mardi 12 avril, six corps présentant des signes évidents de torture ont été découverts à Pinos, dans la province de Zacatecas, une ville proche de la frontière de l'État avec San Luis Potosí. Dans un premier temps, il a été signalé que les corps avaient été déposés dans l'État voisin.

Les automobilistes circulant sur l'autoroute locale de la ville de Santiago ont signalé aux autorités la présence des cinq corps au numéro d'urgence 911. La police de l'État s'est donc rendue sur place pour sécuriser la zone et assurer ensuite la protection des experts du bureau du procureur général du État de Zacatecas (FGE).

Les autorités de Zacatecan sont arrivées sur place vers 9 heures, où elles ont trouvé les corps attachés et ont montré des signes de violence avant leur mort. Le personnel de la Direction générale des services d'experts (DGSP) a levé les corps et les a transférés au service médico-légal, où les études correspondantes seront effectuées.

Après avoir sécurisé la zone, le personnel en uniforme de Zacatecas a effectué des explorations dans les zones proches de la zone, ce qui leur a permis de détecter la présence d'un autre corps, également gardé par les forces de sécurité de l'État.

Mardi après-midi, le FGE a rendu compte de ce qui s'est passé dans un communiqué, dans lequel il « confirme la découverte de six cadavres, dans le cas de cinq hommes et une femme ; à l'heure actuelle, le personnel médico-légal expert traite le lieu pour le retrait et le transfert des corps au service médical Service médico-légal ».

De la même manière, l'agence a indiqué qu'elle resterait en communication constante avec le bureau du procureur général de l'État de San Luis Potosí afin d'échanger des informations « conduisant à l'identification rapide des corps, étant donné qu'en raison de la proximité de la découverte avec les limites de cet État, il n'est pas exclu que les victimes ou certaines d'entre elles puissent être originaires de cet endroit », comme l'a déclaré le FGE de Zacatecas.

