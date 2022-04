WhatsApp indique désormais le temps nécessaire pour télécharger et recevoir un document

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui montre aux utilisateurs de sa version bêta sur Android, iOS, Web et bureau le temps estimé nécessaire pour télécharger et recevoir un document partagé par la messagerie.

La nouvelle option WhatsApp permet aux deux de savoir quand un document sera téléchargé dans son intégralité sur l'appareil du destinataire ou téléchargé sur les serveurs de la plateforme pour l'envoyer dans un chat.

Ce nouvel outil est arrivé sur WhatsApp Desktop en mars dernier et son déploiement a lieu cette semaine chez certains utilisateurs de la version bêta sur Android (v2.22.8.11) et iOS (v22.8.0.74).

Pour fournir ces informations à l'utilisateur, un pourcentage est affiché juste en dessous du document en question et, à droite de celui-ci, entre parenthèses, le temps estimé de réalisation de l'opération à 100 pour cent.

WABetaInfo, qui a avancé cette nouveauté, souligne qu'il s'agit d'une fonctionnalité très utile, en particulier pour les utilisateurs de la version bêta en Argentine, le seul pays où WhatsApp permet de partager des documents d'une taille maximale de 2 Go.

Le 23 mars, l'application a augmenté, pour ce pays, la limite actuelle de la taille des fichiers pouvant être envoyés via WhatsApp de 100 Mo à 2 Go. Il s'agit d'un outil alternatif qui peut être apprécié à la fois par les utilisateurs classiques de WhatsApp et par la version Business.

Se presiona en el clip y se hace uso de la opción "documento" para tener el límite de 2GB de tamaño

Il est à noter que cette extension de la limite jusqu'à 2 Go concerne parfois les documents mais pas pour les fichiers multimédias. Dans ce cas, des photos, des vidéos et des messages vocaux, la taille maximale autorisée est de 16 Mo. Sur la plupart des appareils, cela équivaut à entre 90 secondes et 3 minutes de vidéo, bien que la durée dépende beaucoup de la qualité.

Il est important de savoir que si vous souhaitez envoyer des fichiers de ce type mais qui dépassent la limite de 16 Mo, l'astuce consistera à les envoyer en pièce jointe. De plus, de cette façon, la vidéo ou la photo ne perd pas de résolution.

Dans le cas de fichiers très volumineux dépassant même la limite de 2 Go, vous pouvez utiliser des services cloud tiers tels que Google Drive ou Dropbox, entre autres.

Dans ce cas, vous devrez télécharger le matériel dans le cloud et créer un lien à partager. Dans le cas de Drive, vous pouvez également donner un accès direct à d'autres utilisateurs, en créant un profil d'éditeur ou de lecteur. L'utilisateur recevra une notification par e-mail pour entrer le document partagé.

Ils mettent en garde contre une arnaque qui circule sur WhatsApp

Ces jours-ci, une escroquerie a commencé à circuler dans l'application qui cherche à voler les données des utilisateurs sous prétexte qu'ils participent à un tirage au sort pour un œuf de Pâques et d'autres avantages connexes.

Les faux sites vers lesquels les liens sont redirigés dans les messages qui arrivent sur WhatsApp promettent d'accéder gratuitement à un œuf de Pâques ou à une carte gif. Dans tous les cas, les utilisateurs sont invités à répondre à une enquête et le message indique que le contact qui a envoyé le message sur WhatsApp a déjà reçu son prix, afin de lui donner de la crédibilité, selon le cabinet de conseil en cybersécurité BTR Consulting.

Dans certains cas, les criminels cherchent à confondre les utilisateurs avec de véritables campagnes de marketing menées par des entreprises de chocolat, qui utilisent les médias numériques, pour mener des campagnes connues sous le nom de Worldwide Hide (World Treasure Hunt), qui encourage les utilisateurs à cacher un œuf de Pâques virtuel n'importe où dans le monde et à envoyer un indice à quelqu'un qui peut rechercher l'œuf sur la carte du monde virtuelle.

Lorsque les utilisateurs ouvrent le lien qui arrive avec le message, ils reçoivent une courte liste de questions auxquelles ils doivent répondre, puis demandent la saisie de données. Ainsi, ils entrent dans un faux site Web qui demande des informations personnelles et, dans certains cas, le message est automatiquement partagé avec la liste de contacts de la victime potentielle afin de viraliser la tromperie.

Les experts conseillent de ne pas saisir les liens qui accompagnent de telles promotions, et de toujours vérifier auprès des entreprises censées offrir des avantages si de telles offres sont réelles. Dans le même temps, il est important de maintenir les systèmes d'exploitation à jour, d'activer le deuxième facteur d'authentification et de ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour tous les comptes.

