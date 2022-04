MEXICO D.F. 11OCTUBRE2006.- Victor Trujillo durante su ultimo programa ¨El Cristal con que se mira¨. Concluye el conductor después de dos años su programa de noticias en Canal 4. FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM

La Chambre des députés a convenu avec le Conseil de coordination politique (Jucopo) que le vote sur la réforme de l'électricité promu par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aurait lieu le 12 avril ; cependant, la situation a changé à la dernière minute.

Devant le banc du Mouvement pour la régénération nationale (Morena) et de ses alliés, les partis du Travail (PT) et de l'écologiste vert du Mexique (PVEM), ont demandé le report de cette session au dimanche 17 avril prochain, à partir de 10h00.

Comme l'a mentionné le législateur moreniste Ignacio Mier, l'appel à la Chambre basse était motivé par une « plus grande socialisation », en plus de veiller à ce que les citoyens soient pleinement conscients de l'opinion de cette modification législative sur l'énergie. Ils ont donc demandé un nouveau jour et une nouvelle date pour la discussion.

Le président de la Chambre des députés, membre du parti Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, après avoir entendu cette demande, a lancé un appel pour dimanche prochain, le 17 avril à 10h00, une situation qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux avec une photo dans laquelle il est très souriant en signant le document.

Immédiatement, les personnages de l'opposition, y compris les politiciens, les influenceurs et les analystes, sont apparus pour exprimer leur malaise face à cette décision qui profite à Morena et à une éventuelle recherche de votes pour affronter l'opposition.

Parmi les commentaires, il y avait celui de Victor Trujillo, communicateur bien connu et fervent critique de la Quatrième Transformation (Q4), qui à cette occasion a sauvé le message de Gutiérrez Luna pour envoyer un rappel à López Obrador.

Ironiquement, il a comparé ce vote sur l'énergie au processus consultatif de révocation du mandat qui a eu lieu le 10 avril. Il a assuré que le 17 avril prochain sera « une autre nuit triste comme celle de 10″.

« Si l'opposition résiste à l'attaque du matin, aux négociations sinistres d'Adam Augustus et au lynchage du claque ardu, nous pourrions témoin le 17, une autre nuit triste comme celle des 10″, a écrit le créateur du personnage Brozo.

Les utilisateurs de ce réseau social ont commenté ce tweet pour applaudir le travail des députés de l'opposition qui, en plus de présenter une contre-réforme, se sont préparés à passer la nuit à la chambre basse afin d'éviter un « petit matin » de Morena et ses alliés pour faire adopter la législation AMLO.

Ils ont également partagé la position du Business Coordinating Council (CCE) concernant le report du vote. Ce document assurait que ce secteur ne négociait pas « absolument rien » avec cet avis à la Chambre des députés.

En second lieu, ils ont précisé que la décision de reporter le vote était exclusive aux députés, jusqu'à ce que la CEC exprime ses préoccupations concernant cette réforme, en particulier dans l'un des parlements ouverts organisés à ce sujet.

« Nous avons déjà clairement fait part de nos préoccupations et de précieuses propositions. Cela a également été fait par un grand nombre d'organisations commerciales, de spécialistes, d'universitaires, d'écologistes, de militants et d'organisations de jeunes, qui n'ont pas participé à la réunion. Malheureusement, l'avis n'a pas inclus ces recommandations », indique le journal officiel.

Par la suite, il a exhorté le gouvernement à établir un État de droit avec « des règles claires et des politiques publiques efficaces » qui génèrent la confiance dans les investissements, une situation que la CEC avait précédemment exprimée.

Enfin, il a été noté que le secteur privé s'est engagé envers le Mexique et à faire en sorte que les ménages reçoivent une énergie « suffisante, bon marché et propre », un objectif qui nécessite des efforts, une vision pour l'avenir et une approche inclusive de toutes les idées.

« Le Mexique a besoin d'un cadre juridique transparent et fiable qui encourage l'investissement, l'innovation et la concurrence. Le CDC réitère son intérêt à contribuer à la création de ces conditions », indique le document.

