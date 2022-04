Tous les pays où vous pouvez voyager sans passeport péruvien

Si vous prévoyez de voyager à l'extérieur du pays pendant plusieurs jours, l'une des recommandations à tous les voyageurs est que vous devez à portée de main tous les documents que vous n'entravez pas votre transit. À cela s'ajoute la vérification de la date d'expiration de votre carte d'identité et de votre passeport, bien qu'étant en pleine pandémie de COVID-19, les autorités ont a présenté une série de flexibilités qui nous permettent de continuer à les utiliser pour une saison spécifique.

Pour ceux qui n'ont pas l'un des documents requis pour voyager, il est important d'effectuer la procédure correcte. Dans le cas de la pièce d'identité nationale, rendez-vous au siège de Reniec ou effectuez la procédure en ligne. Par contre, si vous devez mettre à jour votre passeport, vous devez le faire auprès des bureaux de l'immigration.

Puis-je obtenir mon passeport à l'aéroport Jorge Chavez ? Oui, ce service est fourni aux passagers dont le voyage est prévu dans les 24 heures. Le bureau de délivrance des passeports électroniques est situé dans la zone des vols internationaux où le personnel de l'immigration sert 24 heures sur 24. Il s'agit d'une aide pour ne pas manquer votre vol.

Pour ceux qui souhaitent partir en voyage et ne souhaitent pas effectuer le processus de passeport, certaines destinations officielles ne peuvent accéder qu'avec votre pièce d'identité. Découvrez ce qu'ils vous permettent de planifier votre aventure.

DANS QUELS PAYS PUIS-JE VOYAGER SANS PASSEPORT ?

Selon les informations officielles du gouvernement péruvien, pour le tourisme, il existe des pays où vous ne pouvez voyager qu'avec votre pièce d'identité nationale, grâce aux accords internationaux signés par le Pérou.

Il existe actuellement 8 pays dans lesquels vous pouvez voyager :

- Bolivie, Colombie et Équateur. Grâce aux accords de la Communauté andine des nations (CAN) qui permettent de voyager entre le Pérou et ces pays sans visa ou passeport.

[Pour voyager dans les pays de la Communauté andine, vous avez besoin de la carte de migration andine (TAM), qui est un document de migration et de contrôle statistique, obligatoire pour entrer et sortir du territoire des pays de la CAN. Vous recevrez ce document lorsque vous entrerez dans un pays andin, vous devez l'emporter avec vous pendant votre voyage et le remettre aux autorités de l'immigration lorsque vous quittez le pays].

- Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay. Grâce à des accords bilatéraux qui exonèrent l'utilisation du passeport lors de voyages touristiques.

ATTENTION ! N'oubliez pas que lorsqu'un enfant ou un adolescent mineur voyage, il est nécessaire d'avoir une autorisation de voyage pour les mineurs.

COMMENT TRAITER LE PASSEPORT ?

Quelles sont les exigences ? Vous avez besoin de votre carte d'identité en bon état et sans aucune amende électorale. S'il s'agit d'un cas de perte ou de vol du document, une déclaration sous serment doit être soumise. Vous devez cocher cette option si vous souhaitez effectuer la procédure en personne ou par l'intermédiaire des centres MAC.

ÉTAPE PAR ÉTAPE QUE VOUS DEVEZ SUIVRE

1. Vérifiez les dates disponibles : Connectez-vous au système de prise de rendez-vous en ligne et sélectionnez l'option « Voir les prochaines dates disponibles ». Vous pouvez consulter ici la liste des sites nationaux et leurs dates disponibles pour planifier votre rendez-vous.

2. Le paiement est de 98,60 S/ pour le droit de délivrer un passeport. Vous pouvez le payer via Pagalo.pe avec le code 01810. Également par n'importe quelle agence Banco de la Nación ou agent Multired.

3. Prenez rendez-vous : connectez-vous au système de prise de rendez-vous en ligne pour prendre rendez-vous. Vous devez saisir vos données personnelles ou celles du membre de la famille ou de l'ami qui va traiter le passeport, le numéro de reçu, le code de vérification et la date de paiement qui apparaissent sur le bon. Vous devez sélectionner le bureau de migration où vous souhaitez obtenir votre passeport, choisir la date et l'heure disponibles pour le rendez-vous.

4. Rendez-vous au rendez-vous : présentez votre carte d'identité et le reçu du paiement. Il doit montrer le dossier du rendez-vous ou la capture d'écran à traiter plus rapidement. La procédure se déroule en face à face car vous devez confirmer votre identité et prendre une photo pour votre passeport.

5. Prise de photos : ils prendront une photo de vous pour votre passeport. Ceci est conforme aux normes internationales pour l'identification biométrique.

6. Retrait sur le passeport : la livraison a lieu le jour même du rendez-vous après avoir satisfait à toutes les exigences. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas en mesure de récupérer votre passeport, vous avez 60 jours pour le faire au siège où la procédure a été effectuée. Si le passeport n'est pas récupéré dans ce délai, il sera détruit et vous devrez en traiter un nouveau.

