REGARDER EN DIRECT Real Madrid vs Chelsea : retour au stade Bernabeu pour la Ligue des Champions 2022

REGARDEZ Real Madrid vs Chelsea EN DIRECT. Il y a un beau match pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le duel se jouera au stade Santiago Bernabéu. Dans le match aller, les « blancs » ont gagné 3-1, ils arrivent donc plus calmes devant leur peuple. Il est à noter qu'il n'y a pas de double objectif sur la route.

Casemiro, l'une des figures de l'ensemble « merengue », a pris la parole dans le précédent. « La clé, c'est le bouclier. Ce club vit de cela : gagner des matchs impossibles, à partir de matchs auxquels personne ne croit. Nous vivons là-dessus. Et comme le dit la chanson : « Let's go Real, until the end ». C'est tout. C'est le meilleur club du monde », a-t-il commencé.

« Nous ne pouvons pas parler de nos armes, mais nous nourrissons le rival. Ce ne sera pas un match facile. Nous n'avons pas confiance les uns aux autres. Ce sera compliqué, mais nous avons notre public. Les meilleurs se qualifieront pour les demi-finales. Nous avons du respect pour notre rival », a ajouté le Brésilien.

« La seule chose qui a changé chez Karim Benzema est liée aux objectifs. Maintenant, mettez-en plus. Mais ce que c'est, sur le terrain et en dehors, c'est la même chose. Beaucoup ne voient que le but. C'est l'histoire du club. C'est un honneur pour nous de l'avoir. On l'a apprécié », a-t-il conclu en louant sa compagne.

Carlo Ancelotti a également donné ses impressions. « Tout le monde sait que ce sera un match difficile, comme c'est toujours le cas en quarts de finale de la Ligue des Champions. Au-delà de ce qui s'est passé lors du match aller. Nous devons penser que nous devons être compétitifs, nous battre et être concentrés. Nous nous attendons à un rival qui fera de son mieux pour gagner l'égalité », a-t-il dit.

« Nous allons voir la programmation. Nous aimerions adopter la même approche pour le match aller. Mais on pense que Chelsea va changer son jeu parce que ça n'a pas marché pour elle à Londres. Il faut être prêt et prêt pour tout », a-t-il dit.

« J'ai un personnel qui sait très bien ce qui s'est passé et ce qui peut arriver. Nous ne sortons pas détendus. Notre humeur aujourd'hui est celle d'une équipe heureuse de jouer ce match car c'est une belle opportunité d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Chelsea est toujours un adversaire solide », a déclaré l'entraîneur du Real Madrid.

En revanche, Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, a déclaré qu'ils avaient peu de chances d'avancer, mais qu'ils joueraient avec tout. « Des possibilités ? Peut-être pas trop compte tenu du résultat du match aller, de la compétition, du rival et du stade. Mais nos efforts et ne dépendront jamais des options dont nous disposons pour atteindre le résultat. Cela vaut le coup d'essayer. »

Le Real Madrid a battu Chelsea 3-1 pour la Ligue des Champions

