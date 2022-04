Qui se trouvaient dans la voiture dans laquelle le footballeur Freddy Rincón s'est écrasé

Freddy Rincón fait toutes les manchettes de la presse sportive du pays après avoir été impliqué dans un énorme affrontement près du stade Pascual Guerrero de Cali. Là, la camionnette dans laquelle se trouvaient l'Examérica de Cali et le Real Madrid est entrée en collision avec un bus de service public MIO.

Rincón, 55 ans et maintenant commentateur sportif, a eu le plus de complications physiques, ayant dû être dirigé vers une clinique voisine pour un traitement d'urgence en raison de la gravité des blessures. Cependant, dans la camionnette, on s'attend à ce qu'il y ait 3 autres personnes dont les autorités n'ont pu identifier que 2 femmes.

Les deux femmes ont reçu un alcootest négatif pour Cortés, tandis que Maria Patiño avait quitté l'hôpital sans autre information, comme l'a commenté le président :

Il n'y a aucune certitude quant à savoir qui conduirait la camionnette, bien que les deux femmes aient laissé entendre que Freddy Rincón était responsable de la voiture, mais cela serait établi, étant donné qu'aucune information n'est encore connue sur le quatrième passager.

Les faits font l'objet d'une enquête appropriée de la part du bureau du procureur, qui sera chargé de clarifier comment se sont produits les événements dans lesquels Rincón est aujourd'hui dans un état critique. Cependant, ce que les autorités ont réussi à faire avancer, en plus de l'identité des femmes qui se trouvaient dans la camionnette, c'est également que le conducteur du bus des transports en commun n'a pas été testé positif à l'alcootest et que tout s'est produit en raison de l'apparente imprudence de la personne qui conduisait la camionnette dans laquelle le un ancien athlète était en voyage.

En revanche, il a été découvert que la Ford endommagée ne possédait pas le SOAT et qu'elle devait également plusieurs amendes pour violation du code de la route.

Jusqu'à présent, Freddy a subi une intervention chirurgicale et selon sa famille il reste dans un coma provoqué et sous un pronostic réservé. Son état est critique selon les médecins qui le soignent et le surveillent. Plusieurs personnalités liées au football ont envoyé un message d'encouragement à la famille de l'ancien attaquant de l'équipe nationale de Colombie et lui souhaitent un prompt rétablissement.

Dans les prochaines heures, le rapport médical sur la santé de Freddy Rincón, soigné à la clinique Imbanaco de Cali, sera mis à jour.

