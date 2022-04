Quelle est la plage la plus proche de CDMX et combien cela coûte-t-il pour s'y rendre

Comme à chaque période de Pâques, des milliers de personnes quittent Mexico (CDMX) pour profiter de leurs vacances sur l'une des plages de la République ou dans l'une des villes magiques proches de la capitale. Bien que l'une des destinations les plus populaires pour voyager cette saison soit Acapulco, il existe d'autres options qui se trouvent à seulement quatre heures de CDMX si vous voyagez en voiture privée.

C'est le cas de la plage de Tecolutla, dans l'État de Veracruz. Selon Google Maps, cette attraction touristique se trouve à seulement 312 kilomètres de Mexico. Pour s'y rendre, les personnes intéressées devront payer cinq cabines, donc le trajet jusqu'à la plage coûte 367 pesos. De cette façon, l'itinéraire complet serait de 734 pesos.

Voici les cabines que vous devrez payer pour vous rendre à Tecolultla :

1. Jonction San Cristobal - Tepexpan Entronque (Ecatepec, État de Mexico) : 83 pesos

2. Contournement de Tulancingo (Asunción, Hidalgo) : 46 pesos

3. Tejocotal Entronque - Nuevo Necaxa Entronque (Nuevo Necaxa, État de Puebla) : 30 pesos

4. Jonction Avila Camacho - Tihuatlan Entronque (Miahuapan, Veracruz) : 160 pesos

4. Jonction Totomoxtle - Tecolutla (Totomoxtle, Veracruz) : 48 pesos

El costo de las casetas de peaje para llegar a Tecolutla es de menos de 800 pesos (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Quant à l'estimation du carburant que la voiture pourrait dépenser pour atteindre la destination, l'application Trace Your Route activée par le ministère de l'Infrastructure, des Communications et des Transports (SICT), indiquait que le montant approximatif pour arriver serait de 596,8 pesos, ceci si la voiture est à quatre cylindres et utilise de l'essence Premium.

Pour consulter ces informations, les parties intéressées peuvent se rendre sur le site Web suivant : http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta et sélectionner la ville d'origine et de destination, ainsi que le véhicule avec lequel vous utiliserez les autoroutes, c'est-à-dire si vous voyagez en voiture, moto, camionnette ou camion, ceci afin que l'application fournisse des informations plus précises sur le montant que vous devrez payer pour vous rendre à la plage de Tecolutla ou à toute autre destination.

En revanche, si vous souhaitez vous rendre à la destination susmentionnée en bus ou en camion, vous pouvez monter à bord à la gare routière du Nord sur la ligne ADO. Le prix du billet est de 566 pesos et la visite dure six heures et 20 minutes. Cependant, il n'y a que deux départs, l'un à 23 h 59 et à 6 h 19.

Uno de los destinos más accesibles para acudir durante Semana Santa es la playa de Tecolutla (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Si vous souhaitez faire une pause près de la capitale, vous pouvez visiter la ville de Cuernavaca, car le trajet depuis Mexico ne dure qu'une heure et 42 minutes et que la consommation de carburant pour vous y rendre en voiture est minime. Dans la capitale de l'État de Morelos, les visiteurs peuvent visiter la colline de Tepozteco, ainsi que le centre colonial qui abrite le palais de Cortés du XVIe siècle et le musée d'histoire, dans lequel se trouvent des peintures murales du graphiste Diego Rivera.

Pour atteindre cette destination, les automobilistes doivent payer des frais de 126 pesos pour pouvoir emprunter l'autoroute Mexique-Cuernavaca. Bien qu'il soit également possible d'utiliser l'autoroute fédérale, se rendre au centre de Morelos sera beaucoup plus lent et les automobilistes devront emprunter un itinéraire marqué par un grand nombre de virages.

