Patricio Parodi : Sa sœur inclut Flavia Laos et non Luciana Fuster dans sa photo de groupe babyshower

Samedi dernier, la sœur de Patricio Parodi, Majo Parodi, a célébré le babyshower de votre bébé Aitana avec la famille et les amis proches. Flavia Laos y a participé en tant qu'invitée, tout comme Luciana Fuster, partenaire actuelle du reality boy. Cependant, la membre d'Esto es Guerra a été remarquable pour son absence dans les photographies que sa belle-sœur a téléchargées sur son réseau social réseaux.

Grâce au compte Instagram des jumeaux, la sœur de 'Pato' Parodi a posté les faits saillants de l'événement, où on la voit poser à côté de la décoration, casser le gâteau et ouvrir quelques cadeaux. Il a également mis en ligne un résumé vidéo de tout ce qui s'est passé ce jour-là, mais un détail a attiré l'attention des utilisateurs.

Luciana Fuster n'apparaît pas dans cette publication, bien qu'elle ait téléchargé des photos et des vidéos sur ses réseaux pour prouver qu'elle avait bel et bien assisté à la babyshower de sa désormais belle-sœur. Il est à noter qu'il n'apparaissait pas non plus sur la photo de groupe, où Majo a déclaré avoir posé « avec des gens que j'aime beaucoup ».

C'est précisément dans cet instantané qui apparaît que se trouve Flavia Laos, ancienne partenaire du reality boy. Rappelons que malgré la séparation, la blonde influenceuse continue d'avoir de bonnes relations avec les sœurs de Parodi et a même été prise en train de serrer son ex-belle-mère dans ses bras quand Luciana avait déjà une relation amoureuse avec le guerrier.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

Cependant, quelques heures plus tard et après la pluie de critiques des fans de Luciana, Majo Parodi a même publié une image posant avec les reality boys. L'influenceuse a clairement indiqué qu'elle voulait télécharger ces photos auparavant, mais qu'elle ne pouvait pas en raison du grand nombre d'images qu'elle possédait. « J'aimerais tous les partager, mais ils sont infinis », a-t-il écrit.

Compte tenu de cela, les fans du couple ont remercié Majo d'avoir précisé qu'il n'avait pas de mauvaise relation avec sa belle-sœur. Cependant, d'autres internautes ont affirmé que ce post avait été fait avec « obligation », puisque Luciana aurait pu être blessée en ne se voyant sur aucune photo.

Hermana de Patricio Parodi sí llegó a subir una fotografía junto a su cuñada. (Foto: Instagram/@twosidesblog)

LUCIANA FUSTER ET FLAVIA LAOS SE SONT-ELLES VUES LE VISAGE DE L'AUTRE ?

Les deux ont coïncidé lors de la baby shower de Majo Parodi, sœur de Patricio Parodi. Cependant, aucun d'entre eux n'a été vu côte à côte en raison de la relation tendue qu'ils entretiennent depuis que le membre d'Esto es Guerra a commencé une relation amoureuse avec le garçon de la réalité, dont l'ex était censé être son ami.

Tout semble indiquer que Luciana est arrivée à l'événement après que l'influenceuse blonde ait décidé de prendre sa retraite. Cela aurait été démontré dans les histoires Instagram que les deux ont téléchargées ce jour-là. Et après que Flavia a annoncé qu'elle partait, Luciana a commencé à télécharger des images avec Patricio profitant de la célébration.

Flavia Laos se reecontró con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el mismo evento. (Fotos: Instagram)

POURQUOI PATRICIO PARODI ET LUCIANA FUSTER N'ONT-ILS JAMAIS OFFICIALISÉ LEUR ROMANCE ?

Malgré l'ampay qu'ils ont joué en s'embrassant dans un appartement à Paracas, les mannequins n'ont pas publiquement voulu dire qu'ils étaient en couple. Cela n'a pas empêché de ne pas être vu sur les réseaux sociaux assez affectueux. Mais pourquoi ne rendent-ils pas leur relation officielle ?

Dans une interview accordée à Estás en Todas, le capitaine des Warriors a indiqué qu'il n'avait pas officialisé sa relation avec Luciana Fuster car il ne se sentait pas obligé d'exposer sa vie sentimentale à ses partisans , bien qu'il soit considéré comme une figure médiatique.

« Je n'ai pas à sortir et à dire quelque chose que l'autre veut que je dise, pas quand il veut, ni comment, ni où. Ceux qui dirigent cette relation sont Luciana et moi. Si nous décidons de le garder à l'écart parce que nous ne voulons pas l'exposer bien au-delà de ce que nous voulons, il faut le respecter, point final. Nous sommes des personnalités publiques et nous montrons ce que nous voulons montrer », a-t-il dit.

CONTINUEZ À LIRE :