Martha Higareda a démenti l'infidélité de Lewis Howes envers Yanet Garcia : « Nous avons passé des mois à nous connaître »

Martha Higareda et Lewis Howes se sont avérés avoir une relation amoureuse solide malgré les différentes rumeurs qui ont émergé depuis leur union.

Quelque chose qui les hante depuis le début, ce sont les rumeurs selon lesquelles l'ancien joueur de football professionnel aurait quitté son ex-partenaire, Yanet García, pour l'actrice de Je vous présente Laura, le tout dans Au milieu de l'infidélité.

La controverse a pris de la force quand Yanet a déclaré que lorsqu'il a terminé avec Lewis après deux semaines, il était déjà à Tulum avec Martha. À laquelle le protagoniste d'Amarte Duele n'est pas resté silencieux et a condamné lors d'une vieille interview à Venga la Alegría que son la romance avec l'athlète n'avait pas émergé de cette façon.

« C'est très triste que je le dise ainsi parce que ce n'est évidemment pas vrai. Lewis est une personne très intégrale et chaque fois qu"il a une relation, il reste avec cette personne et avec cette relation [...] Je trouve très étrange qu'elle raconte cette histoire parce que, pour que je puisse le dire avec toutes ses paroles : C'est un mensonge », avait-il déclaré à l'époque.

La versión de Yanet fue desmentida (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

C'est à partir de son compte Instagram que l'actrice a ouvert son cœur et a partagé qu'avant d'entrer dans une relation amoureuse avec son partenaire actuel, ils ont d'abord décidé de passer du temps ensemble et d'apprendre à se connaître.

« Depuis notre premier « Bonjour, très heureux » @lewishowes et moi avons passé des mois à nous connaître en tant qu'amis pour savoir si nous partagions les mêmes valeurs, la même vision et le même style de vie. Cet alignement devient une grande partie du fondement de notre relation », a-t-il commencé.

Dans les images partagées, on peut la voir très amoureuse de Lewis, alors qu'ils partagent de bons moments ensemble.

Martha Higareda aseguró que tienen meses de conocerse (Foto IG @lewishowes)

« Mes parents m'ont toujours dit de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne en tant qu'ami et normalement je n'écoutais pas. Parfois, on tombe amoureux sans se poser les grandes questions, en se laissant emporter par la chimie du début. Ensuite, lorsque vous découvrez que vous n'êtes pas aligné, vous commencez à vouloir « travailler » sur la relation à « nouer », pour la faire fonctionner. Ou quand les alertes rouges commencent à sortir, vous les ignorez parce que vous êtes chimiquement lié à la personne », a-t-il ajouté.

À cet égard, Higareda a déclaré que l'une des premières mesures qu'ils avaient prises ensemble visait à comprendre si leur éducation et leurs méthodes de voir que la vie était en harmonie.

« Depuis ce mois de juin de l'année dernière, Lewis et moi avons décidé d'explorer un chemin moins fréquenté, celui de prendre des mois pour apprendre à nous connaître et discuter de ces questions. Valeurs, vision et modes de vie. Ouverts. Vulnérable Avant de commencer une relation amoureuse, nous nous sommes rencontrés comme lorsque vous rencontrez un grand ami avec qui vous ressentez de la chimie mais ne vous laissez pas emporter par elle, plutôt consciemment vous observez l'autre avec curiosité et le prenez tel quel, pour voir si cela s'aligne avec vous et vice versa », a-t-il dit.

Martha Higareda estrenó nuevo romance (Foto IG @marthahigaredaoficial)

Enfin, il a ajouté qu'il n'était pas d'accord avec les personnes qui ont noué une relation et qu'il voulait changer la façon dont les autres étaient.

« Parce que forcer ou vouloir changer l'autre personne, comme le dit mon thérapeute @nildachiaraviglio « est très agressif » Qui d'entre vous est dans une relation où l'amitié est la base et où cette amitié facilite les choses ? Qui d'entre vous vote pour vous poser ces questions avant de commencer une relation ? » », a-t-il conclu.

Compte tenu de cela, les réactions ne se sont pas fait attendre et Lewis a envoyé un message court mais fort à l'artiste.

« Je suis tellement reconnaissant pour vous et pour la façon dont nous avons commencé notre relation, l'amour », a-t-il écrit.

