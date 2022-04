María Pia Copello assure que Peter Fajardo lui a écrit pour lui demander d'apparaître sur EEG après avoir combattu

María Pia Copello continue d'affronter le producteur d'Esto es Guerra, Peter Fajardo. Comme vous vous en souvenez, tout a commencé lorsque l'animatrice s'est plainte en direct que ces dernières semaines, ils ne lui donnaient pas le ton de le programme et qu'ils la laissent sur le côté puisqu'il s'est disputé avec le responsable de l'émission de téléréalité.

Depuis cette date, il ne lui a pas parlé et n'est invité à aucune réunion, et il a également précisé qu'il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles il était en colère contre elle. C'est pourquoi des rumeurs d'une éventuelle démission de la part du présentateur ont commencé à émerger.

Cependant, le 11 avril, María Pia Copello a la surprise de révéler que c'est le producteur qui l'a appelée au téléphone pour qu'elle ne quitte pas la téléréalité et continue à travailler à ses côtés. Cela s'est produit lors des affrontements classiques qui ont été vécus chaque jour entre elle et sa partenaire Johanna San Miguel.

« Tout ce que je veux me plaindre, je dois le faire aux caméras, car personne ici ne me donne une balle. Je me plains auprès du producteur et il s'en fout. Je ne sais plus vers qui me tourner », a commencé à dire l'influenceuse provoquant l'indignation de son duo de conducteurs, parce qu'elle dit jouer la 'victime'.

De plus, après avoir vu un reportage dans lequel Peter Fajardo a souligné qu'il ne connaissait pas vraiment María Pia Copello et a réaffirmé qu'il se battait avec elle, l'interprète de « J'aime » et « Dancing Alone » a révélé en riant qu'elle était dans l'émission ce lundi à la demande du producteur.

« Si je me présentais aujourd'hui (11 avril) ici c'est parce qu'il (Peter) m'a écrit, parce que s'il ne m'avait pas écrit vendredi, je ne serais pas là », a déclaré l'artiste pour enfants également demandant son téléphone portable pour montrer l'historique des appels et des conversations qui corroboreraient sa version.

Il convient de noter que l'actrice comique a déclaré à un moment donné que Fajardo n'était pas content de María Pia parce qu'elle n'écoutait aucun des ordres qu'elle lui avait donnés, ce qui les avait éloignés à ce jour.

Rappelez-vous que les deux ont montré une forte relation amicale, car ces dernières années, les deux ont partagé leurs anniversaires ensemble et ont parfois été vus profiter de moments avec d'autres amis.

María Pia Copello raconte que Peter Fajardo lui a écrit pour lui demander d'apparaître sur EEG après s'être battu. VIDÉO : America TV

