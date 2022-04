L'unité de protection retirera le système de sécurité d'un sénateur autochtone

En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

La sénatrice élue de la circonscription autochtone du Mouvement alternatif indigène et social (MAIS), Aida Quilcue, a informé via son compte Twitter qu'elle avait été informée par l'Unité nationale de protection du démantèlement et de la réduction de ses mesures de protection.

Quilcue a précisé qu'un tel démantèlement ne garantit pas une approche différentielle de sa protection puisque, a-t-il dit, il est en « risque imminent » avec plus d'une centaine de menaces contre lui.









La sénatrice avait auparavant critiqué le démantèlement de son stratagème, notamment en période électorale, qui la mettait dans une position vulnérable face aux intentions des acteurs armés contre leur intégrité.

« J'ai eu un plan trop précaire dans le sens où non seulement moi, mais de nombreux leaders sociaux, recevons le plus vieux char présentant les pires conditions mécaniques. Ici, j'appelle à ce que ma sécurité soit protégée et à beaucoup de gens qui sont en danger, mais comme il se doit, pas comme ils le mettent en œuvre à l'époque », avait-il déclaré à l'époque pour W Radio.

Le dirigeant, qui a été conseiller principal du Conseil indigène régional du Cauca, du CRIC et de l'Organisation nationale indigène de Colombie, Onic, a souligné que l'escalade de l'intimidation a conduit à la démission de leurs escortes.

Depuis 2008, les menaces de groupes criminels sont constantes, lorsque son mari a été assassiné et qu'elle a déposé la première plainte.

En outre, il a déclaré que la situation s'était aggravée en période électorale. La plus récente a eu lieu le 31 décembre dernier dans la réserve indigène de Páez, dans le nord du Cauca, où deux hommes armés sont entrés sur le territoire et ont intimidé un groupe d'enfants pour qu'ils donnent des informations sur Aida Quilcué, sa famille et d'autres dirigeants de la région.

« Nous n'avons aucune information sur le groupe criminel ni sur qui ils étaient », avait-il déclaré à l'époque.

Face à la situation d'insécurité récurrente d'Aida Quilcue, les membres de son programme de sécurité ont démissionné en raison des menaces croissantes qui pèsent sur elle : « Le 1er janvier, l'un d'eux a démissionné parce qu'ils jugent la situation compliquée », a-t-il déclaré.





Un équilibre inquiétant : les meurtres de leaders sociaux sont en hausse en Colombie

L'Unité d'enquête spéciale (UEI) du parquet affirme que d'ici 2021, elle a réussi à élucider au moins 68,35% des meurtres de dirigeants sociaux reconnus par l'Organisation des Nations Unies des Nations Unies. En outre, l'organisme d'enquête a indiqué que dans 285 des 417 cas de dirigeants sociaux tués jusqu'en 2021, il y avait eu des arrestations, des accusations, des appels à un procès ou des condamnations. Cela conduit au fait que le bureau du procureur a indiqué qu'il avait généré une clarification de près des trois quarts des procédures. Une augmentation de 16 points de pourcentage de l'efficacité par rapport à 52 pour cent en février 2020, a déclaré le directeur Hernando Toro.

Le rapport souligne que 284 incidents correspondent à des meurtres, 47 à des tentatives de meurtre et 21 cas à des disparitions forcées de membres réintégrés de la guérilla démobilisée des FARC. En ce qui concerne les familles des anciens combattants, le rapport recense 56 cas d'homicide, 5 cas de tentative et 1 cas de disparition forcée.

L'UEI a identifié 94,70 % des dommages causés aux civils, aux personnes réintégrées et à leurs familles, aux membres des forces armées, aux responsables et aux dirigeants sociaux. Tout cela grâce à une stratégie mise en œuvre conjointement dans les régions de Putumayo, Bajo Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Tumaco, Riosucio, Caquetá et Bolivar du Sud.

Le communiqué énumère les structures criminelles les plus responsables des agressions et de la violence générées contre les défenseurs des droits, les dirigeants, les personnes réincorporées et leurs familles. Parmi les groupes qui mettent en garde les enquêtes figurent les dissidents des FARC, du Clan du Golfe, de l'ELN et d'autres structures criminelles qui ont été jugés 25 de leurs membres l'année précédente. Le rapport produit par le Bureau du Procureur a fourni des preuves qui ont permis de prononcer un total de 46 condamnations contre les responsables des crimes commis.

« Ces réalisations sont possibles grâce au travail articulé au sein de l'entité, ainsi que la mise en œuvre de 13 projets de recherche Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca et au sud de Córdoba, Norte de Cauca, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare, Riosucio (Chocó), Arauca, Caquetá, Bolivar du Sud et Tumaco (Nariño) », a déclaré le directeur de l'UEI, Hernando Toro Parra.





