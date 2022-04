Luisito Comunica a insulté les employés d'une compagnie aérienne mexicaine pour avoir perdu leurs bagages : « crétins »

Luisito Comunica est l'un des youtubeurs les plus célèbres du Mexique, qui a été caractérisé par la documentation de ses différents voyages à travers le monde.Et c'est que quelques jours après qu'il est devenu viral en soulignant qu'il achète des billets supplémentaires quand il va au cinéma pour s'asseoir loin des gens, le célèbre homme a de nouveau été immergé dans la controverse parce qu'il a insulté les travailleurs d'une compagnie aérienne.

C'est à partir de leurs histoires Instagram que l'influenceur a souligné que le problème avait commencé parce que, dans un premier temps, ils ne voulaient pas les laisser monter à bord du navire à destination du Canada.

« Ils ont failli ne pas nous laisser monter dans l'avion. Il n'a rien dit sur l'endroit où il était à la porte. Il ne disait pas où se trouvait l'avion. Nous sommes arrivés à une file d'attente où tout le monde embarquait et portait toujours la valise. Pour moi que mon charnel était mauvais, parce qu'ils ne voulaient pas le laisser embarquer après avoir été un peu en retard, la bonne chose est que s'ils nous laissent monter, nous volerons, nous volerons, bien sûr nous le ferons. Ne vous fiez pas aux écrans des aéroports », a-t-il dit.

Cependant, les problèmes ne se sont pas arrêtés là, car lorsqu'il a réussi à monter à bord de l'avion, il n'a pas décollé immédiatement, ce qui a fait que Luisito a commencé à s'impatienter face à la situation.

« Nous sommes debout depuis une demi-heure. Je suppose que nous allons rester debout encore une demi-heure. Cela est attendu depuis longtemps, prévu et réalisé. Et le frère de « tu ne peux pas l'ouvrir parce qu'il se fait tard ». Le vol était prévu pour 17 h 50 et il est presque 7 h 30. Nous comprenons qu'il y a un retard, qu'ils ne voulaient pas nous laisser entrer parce que nous retardions le vol, mais bon maintenant, je suis une personne qui se plaint. Je vais me taire. Pour arrêter de se plaindre. »

En outre, quand il est arrivé à destination, le youtubeur s'en est pris aux travailleurs de la compagnie aérienne non seulement à cause des inconvénients précédents, mais parce que leurs bagages avaient été perdus.

« Eh bien, avec la nouvelle que les imbéciles de la compagnie aérienne ont perdu nos bagages et il est deux heures du matin. Il fait froid et nous n'apportons que ça. Moral ne faites pas confiance aux compagnies aériennes, à personne et c'est bien de déposer un rapport », a-t-il dit.

En outre, Luisito a souligné que malgré le mauvais temps, tout n'était pas perdu, car sa mère (avec qui il voyageait) gardait sa valise et pouvait ainsi avoir des vêtements pour se protéger du froid.

« Voyons si c'est utile, heureusement, ma mère n'a pas documenté. Il nous a prêté un pull. Nous avons déposé un rapport, nous allons devoir acheter beaucoup de vêtements. La compagnie aérienne nous paie-t-elle ? Est-ce que cela nous rattrape ? La bonne chose qu'il nous reste d'apprendre, c'est de ne pas faire confiance à Aeromexico. Aeromexico nous a dit qu'il faut généralement une semaine pour retourner les sacs », a-t-il conclu.

Les internautes n'ont pas tardé à y réagir et plusieurs d'entre eux ont des opinions mitigées, soulignant que le traitement de certaines compagnies aériennes n'était pas toujours le meilleur, tandis que d'autres ont ajouté que l'influenceur parlait bien lorsqu'ils le sponsorisaient.

Il semblerait qu'Aeromexico se spécialise dans la perte de sacs car @LuisitoComunica a également perdu ses sacs au petit matin le laissant sans vêtements, sans manteau à l'aéroport au Canada à 0 degrés », « Quelle chose terrible ! ! Mais quand @Aeromexico lui donne les vols, il les recommande là-bas, et maintenant il les appelle « imbéciles » quelle incongruité », étaient quelques-unes des mentions qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

