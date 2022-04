Les forces ukrainiennes ont intercepté un drone russe et l'ont ouvert pour étudier sa technologie

Les forces ukrainiennes ont intercepté un drone russe et l'ont ouvert afin de connaître la technologie avec laquelle il fonctionne. Une vidéo publiée par le ministère de la Défense du pays montre un militaire inspectant l'appareil.

Le drone, qui est un Orlan-10, s'est écrasé quelque part en Ukraine, ce qui n'a pas été signalé par les autorités du pays.

Dans la vidéo, le soldat montre les composants du drone militaire. Selon certains experts, certains aspects du véhicule aérien sans pilote (UAV) russe ressemblent davantage à un artefact fabriqué par un amateur qu'à une technologie d'espionnage militaire de haute technologie, a rapporté Peta Pixel.

Le soldat a découvert que l'une des principales caméras du drone est un Canon EOS Rebel T6i. L'appareil photo est l'un des plus simples du marché, qui coûte environ 750$.

Sur le dessus du véhicule aérien, le bouchon du réservoir de carburant a été fabriqué avec une sorte de bouteille d'eau en plastique. De plus, plusieurs parties du drone ont été fixées avec du ruban adhésif.

La plupart des drones militaires russes sont des modèles relativement petits et légers. Certains sont même conçus pour être lancés à la main. La majeure partie de la flotte comprend les modèles Granat 1, Granat 2, Eleron-3, Zala, Orlan-10, Takhion et Zastava. Tous sont suffisamment petits pour « disparaître » une fois qu'ils ont atteint une altitude comprise entre 1,5 et 2 kilomètres de haut.

En revanche, l'Ukraine a fait preuve d'une bonne utilisation de ses drones contre les forces russes. À la mi-mars, les États-Unis ont annoncé l'expédition d'armes antiaériennes « à plus longue portée » et de 100 drones américains.

Dans le cas des drones, il s'agit des Switchblades, fabriqués par la société américaine AeroVironment, également appelés « drones kamikaze » ou « missiles suicide », qui grâce à leur taille légère - similaire à celle d'une baguette - ont une grande précision et sont plus subtils que, par exemple, les missiles antichars Javelin, également fournis par les forces américaines.

Il existe deux modèles de ces « munitions errantes ». Les Switchblade 300 sont les plus petits. Ils mesurent environ 30 centimètres, pèsent près de 2,5 kilogrammes et sont projetés d'un petit tube ressemblant à un mortier. Avec une attaque de précision avec des munitions avancées, ils ont une portée de 10 kilomètres et une portée de 15 minutes. Sa vitesse de croisière est de 101 kilomètres par heure et la vitesse de course est de 161 kilomètres par heure. Ils opèrent à une altitude inférieure à 152 mètres.

Drones Switchblade

Son ogive, de la taille d'une grenade, est efficace contre les véhicules non blindés et les groupes de troupes ; elle ne peut pas pénétrer le blindage des chars.

L'autre modèle est le Switchblade 600. Par rapport aux précédents, ils sont plus grands et plus efficaces contre les cibles blindées : ils pèsent environ 22,5 kilogrammes et mesurent 1,3 mètre. Ils disposent d'une attaque de précision avec une ogive anti-blindage, ce qui le rend utile contre les véhicules. Ils ont une altitude de fonctionnement inférieure à 200 mètres, leur portée est de 40 kilomètres et leur autonomie de vol est de 40 minutes. Les vitesses de croisière et de course sont respectivement de 113 et 185 kilomètres par heure.

