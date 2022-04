Les États-Unis ont exigé la libération immédiate de l'opposant russe Kara-Murzá

L'administration américaine a appelé à la « libération immédiate » de l'opposant russe Vladimir Kara-Murza, arrêté lundi par la police à Moscou après avoir ouvertement condamné la campagne militaire russe en Ukraine.

« Les États-Unis sont préoccupés par l'arrestation par les autorités russes de l'éminent dirigeant de la société civile Vladimir Kara-Murza aujourd'hui à Moscou », a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken sur le réseau social Twitter.

« Nous suivons la situation de près et exhortons à ce qu'il soit libéré immédiatement », a-t-il ajouté.

L'arrestation de Kara-Murza après avoir quitté son domicile a été confirmée sur les réseaux par l'opposant Ilya Yashin, qui a déclaré ne pas en connaître la raison.

Kara-Murza, 40 ans, s'est montré très critique à l'égard de ce que l'on appelle en Russie une « opération militaire spéciale » en Ukraine qu'il considérait comme totalement injustifiée.

En outre, il a inculpé le « black-out total » auquel les Russes sont soumis depuis le début de la guerre, auquel il faut ajouter la loi punissant la diffusion de « fake news » sur l'armée russe avec jusqu'à 15 ans de prison.

À l'époque, il avait exigé l'ouverture d'une procédure pénale pour les empoisonnements qu'il avait subis en 2015 et 2017 après que l'implication dans sa tentative de meurtre de la même équipe d'empoisonneurs du leader de l'opposition Alexeï Navalny eut été mise au jour dans des médias indépendants.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

Une enquête indépendante a révélé que l'équipe d'experts en armes chimiques et en médecine du Service fédéral de sécurité (FSB, ancien KGB), qui aurait été impliquée dans l'empoisonnement de Navalni en 2020, avait également suivi Kara-Murzá.

De leur côté, les autorités japonaises ont approuvé mardi un nouveau train de sanctions supplémentaires contre la Russie, qui comprend le gel des avoirs de 398 citoyens russes, dont les filles du président, Vladimir Poutine, et l'épouse du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères, cette mesure, précédemment annoncée par le Premier ministre Fumio Kishida, vise à contribuer aux efforts internationaux pour la paix internationale dans le but de résoudre le conflit.

Avec ce nouveau paquet de sanctions, Tokyo va geler les actifs de la plus grande banque russe, la Sberbank, et de la plus grande banque commerciale privée russe, Alfa Bank, tout en interdisant de nouveaux investissements dans le pays eurasien.

Ainsi, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, les autorités japonaises ont officiellement décidé d'interdire de nouveaux investissements en Russie après le 12 mai, ainsi que l'interdiction d'importer des boissons alcoolisées, du bois et des machines.

« Les sanctions font partie des derniers efforts déployés par le Japon pour accroître la pression économique et diplomatique sur la Russie afin d'empêcher une nouvelle escalade de la guerre en Ukraine et de faciliter un cessez-le-feu », a justifié le Premier ministre japonais il y a quelques jours lors d'une conférence de presse.

Avec ces sanctions, l'exécutif japonais va élargir la liste des individus qui verront leurs avoirs dans le pays asiatique bloqués des 400 à 550 actuels, dont le président russe Vladimir Poutine et ses subordonnés, que le G7 a définis comme « les architectes » de l'invasion de l'Ukraine.

(Avec informations EFE)

