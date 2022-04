Les élections générales au Paraguay auront lieu le 30 avril 2023

Personas asisten a votar durante las elecciones municipales hoy, en la escuela República de Chile, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

La Cour supérieure de justice électorale (TSJE) du Paraguay a convoqué des élections générales et départementales lundi 30 avril 2023, au cours desquelles elle votera pour le président, les législateurs, les gouverneurs et d'autres autorités.

En outre, il a ratifié le 18 décembre comme date des primaires simultanées de tous les partis.

Lors d'une cérémonie à laquelle a participé le président paraguayen Mario Abdo Benítez, le chef du TSJE, Jaime Bestard, a souligné que « désormais, les règles du jeu sont clairement établies ».

« Un calendrier électoral a été établi qui doit être strictement et rigoureusement respecté », a ajouté le responsable.

Il a fait valoir que le respect absolu des règles établies par ce calendrier « est l'une des clés du succès de tout processus électoral ».

« Nous connaissons des cas dans certains pays où il y a eu des retards dans les calendriers ou il y a eu des pressions politiques qui ont forcé certaines circonstances à changer et ces processus sont allés directement à l'échec, c'est pourquoi c'est très important », a-t-il dit.

Le TSJE a annoncé le calendrier après que mercredi dernier les députés ont approuvé un projet de loi visant à modifier la date initiale des primaires, qui coïncide cette année avec la finale de la Coupe du monde.

L'initiative, qui a suscité la controverse dans certains secteurs, n'a pas été analysée par le Sénat. L'équipe nationale du Paraguay n'a pas qualifié le Qatar.

En avril de l'année prochaine, les Paraguayens éliront par vote général, en plus du président et du vice-président, 45 sénateurs principaux et 30 suppléants.

Dans les départements, ils voteront pour 80 députés et leurs suppléants, ainsi que 17 gouverneurs et 17 conseils départementaux, entre autres.

Les ressortissants résidant en Argentine, au Brésil, aux États-Unis et en Espagne participeront également à ces élections.

Selon le calendrier électoral, l'inscription des électeurs sera ouverte jusqu'au 31 mai.

Pour les élections de 2018, au cours desquelles le dirigeant actuel, Mario Abdo Benítez, a été élu, 4 260 816 Paraguayens de plus de 18 ans ont été appelés à voter.

