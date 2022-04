Les conditions de la Juventus pour renouveler le contrat de Juan Guillermo Cuadrado

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

Au fil des ans, Juan Guillermo Cuadrado est devenu l'une des figures de la Juventus dans le football italien. Le footballeur colombien a terminé 262 matches avec « Vecchia Signora » le week-end dernier, reprenant la victoire à l'extérieur contre Cagliari pour la 32e date de Serie A.

Le joueur de Necoclí, Antioquia, est l'un des favoris de l'entraîneur, Massimiliano Allegri, comme en témoignent les statistiques. Jusqu'à présent cette saison, Cuadrado a disputé 40 matches, dont 30 dans la ligue italienne, sept en UEFA Champions League et trois en coupe locale. De plus, il accumule cinq buts et cinq passes décisives.

Cependant, l'un des problèmes qui n'a pas encore été résolu est le renouvellement de son contrat, qui prend fin le 30 juin 2022. Le joueur colombien et la Juventus ont tenté de parvenir à un accord depuis octobre dernier, mais certaines divergences ont empêché la clôture des négociations.

Selon le journaliste colombien Felipe Sierra, les deux parties ont déjà un « accord verbal » depuis plusieurs mois, mais Cuadrado n'a pas accepté les conditions que la Juventus lui propose aujourd'hui : deux ans de contrat supplémentaires (avec la possibilité de l'étendre à trois) et un salaire réduction. Cependant, les prétentions du joueur « Cafetero » seraient de pouvoir conserver le même salaire qu'aujourd'hui pour les deux prochaines saisons.

Captura de pantalla

La Gazzetta dello Sport a récemment publié que le club italien savait que Cuadrado aurait 34 ans, sa politique vise donc une réduction de salaire en échange de l'offre de plus de temps lié à l'institution. Selon les médias, le défenseur du « Tricolore » reçoit environ cinq millions d'euros par saison, et l'objectif est qu'il accepte de le réduire de moitié :

« Le contrat sur le point d'expirer prévoit une option de renouvellement pour le même montant pour une seule saison, car l'objectif de gestion est de réduire le salaire. La solution la plus probable est une proposition baissière de deux ans avec une option pour le troisième à 2,5 millions. Une offre que le Colombien pourrait accepter, mais qui n'a pas encore vraiment été présentée », a publié le journal italien.

Malgré le fait que la nouvelle de son renouvellement se soit répandue plus que prévu, Cuadrado semble avoir l'intention de rester à la Juventus. Cela a été démontré dans des déclarations faites par le joueur lui-même le 11 mars à DAZN. « Je suis très calme, le club et mon environnement en parlent. Cela ne change pas pour moi de le faire maintenant ou dans un certain temps. Je me sens très bien ici à Turin et 'Juve', c'est ma famille », a-t-il dit.

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

La BetPlay League, la Ligue des Champions et l'Europa League, la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana, entre autres, font partie des compétitions dont les dates de match sont prévues tout au long de Pâques.

Mardi 12 avril :

14h00 - Bayern Munich - Villarreal | Ligue des Champions

14 h 00 - Real Madrid - Chelsea | Ligue des Champions

17 h 15 - Boca Juniors (Fabra y Campuzano) - Toujours prêt

Mercredi 13 avril :

14 h 00 - Atlético de Madrid - Manchester City | Ligue des Champions

14 h 00 - Liverpool (Luis Diaz) - Benfica | Ligue des Champions

19 h 00 - Corinthiens - Deportivo Cali | Coupe Libertadores

19h00 - River Plate (Juan Fernando Quintero) - Fortaleza | Coupe Libertadores

19 h 30 - Junior - Fluminense | Copa Sudamericana

21 h 00 - Independiente del Valle - Deportes Tolima | Copa Libertadores

Jeudi 14 avril :

11 h 45 - Atalanta - Leipzig | Europa League

14h00 - Barcelone - Francfort (Rafael Santos Borre) | Europa League

14 h 00 - Lyon - West Ham | Europa League

14 h 00 - Rangers - Braga | Europa League

19 h 30 - Medellin - 9 octobre | Copa Sudamericana

