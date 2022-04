Le siège social de Migrations Breña ne servira que les voyageurs ayant des vols réguliers dans les 48 heures

D'immenses files d'attente, désordres et plaintes, c'est ce que l'on peut constater dès les premières heures du bureau central des migrations, où des dizaines de personnes souhaitent traiter ce document pour quitter le pays sans problème, mais beaucoup ne le font pas.

Selon l'émission matinale Latina, certains utilisateurs ont dormi à l'avant de ce siège, dans le district de Breña, pour atteindre un quota et pouvoir gérer leurs passeports. Au début, on a remarqué que les personnes âgées et les femmes enceintes étaient admises. Cependant, beaucoup ont commencé à se plaindre, car ils étaient arrivés depuis 1 heure du matin et les avaient empêchés d'entrer.

Après les plaintes et devant les caméras de télévision, un travailleur de l'immigration a expliqué que de nombreuses personnes n'entraient pas, car leur vol n'était pas prévu dans les 48 heures. « Les procédures sont des procédures, elles ont lieu 48 heures avant et 24 heures avant. Nous les servons continuellement », a-t-il dit.

En raison de l'afflux important de personnes et pour éviter les troubles, le personnel de la Police nationale péruvienne (PNP) est arrivé pour mettre de l'ordre et ainsi mieux organiser les citoyens, en particulier en se souvenant que nous sommes toujours dans une pandémie et que les protocoles doivent être maintenus.

Dans les images diffusées, vous pouvez voir de grandes files d'attente de personnes qui se trouvent sur l'Avenida España, à Jirón Huaraz et à l'avenue Arequipa. Bon nombre d'entre eux ne sont pas pris en compte car leurs vols ne sont pas programmés dans les 48 ou 24 heures. De plus, on ne sait pas combien de passeports seront délivrés ce mardi.

PANNE DU SYSTÈME, PLAINTES ET FOULES

La situation n'a pas beaucoup changé, puisque, comme vous vous en souvenez, lundi dernier, beaucoup de gens se sont plaints de ne pas avoir pu obtenir leur passeport chez Jorge. Aéroport de Chavez pour un problème de système de migration, qui n'a pas « extrait » les données personnelles des utilisateurs qui devaient voyager et ainsi gérer ce document.

Pour sa part, le surintendant des migrations, José Fernando Martínez, a indiqué que ce problème avait affecté le système, formant un effondrement en quelques secondes. Il a toutefois précisé que cette situation allait s'améliorer au cours de la journée, régularisant son système.

« Ce qui s'est passé, c'est qu'en raison de la surcharge qui a été causée par les longues vacances, le système n'identifie pas les carnets de passeport ; cependant, cela doit être régularisé au fil des heures », a-t-il dit.

Cependant, les gens n'ont pas manqué de montrer leur mécontentement et leur malaise face à cette affaire et le retard dans leur documentation.

« Le problème vient d'hier, car nous sommes là depuis hier matin, plus de 12 heures, à attendre qu'ils s'occupent de nous et ce n'est qu'à 9 heures du soir qu'ils ont pris nos empreintes digitales et nos photos. Ensuite, ils nous ont dit de rentrer dans 4 heures, nous sommes revenus et le passeport n'était pas prêt », a déclaré l'un des passagers concernés.

MOTION VISANT À CITER LE MINISTRE CHAVARRY SUITE À L'EFFONDREMENT

Le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, sera convoqué par le biais d'une motion présentée par le parti Action populaire, pour expliquer sur la question de la migration après le retard dans la délivrance des passeports.

« Inviter le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, à assister au Congrès de la République et à rendre compte de la représentation nationale, en ce qui concerne les solutions mises en œuvre dans le secteur des migrations, à surmonter le problème de la délivrance et de la délivrance des passeports passagers, et à expliquez-nous car cela provient de ce problème », lit-on dans le document diffusé sur les réseaux sociaux.

Il convient de mentionner que, lorsqu'il a été consulté sur ce problème, Chávarry a assuré qu'il était au courant et que son portefeuille s'était coordonné pour résoudre cette impasse qui a suscité des plaintes des voyageurs.

« Il sera géré, il sera traité pour que votre problème soit résolu aujourd'hui (lundi 11), sinon je tiendrai le chef de la Migration et le personnel ici à l'aéroport responsables de ce campement », a-t-il dit.

Il a également expliqué qu'il y avait une défaillance dans le système d'impression. « Je viens d'expliquer aux gens que le Seigneur doit résoudre leurs problèmes aujourd'hui. Le système a échoué, c'est exactement ce que j'ai constaté. »

