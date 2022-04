La vie professionnelle des filles de Poutine, désormais sanctionnée

(Bloomberg) Pendant des décennies, la vie des deux filles de Vladimir Poutine issues de leur premier mariage est un mystère. Aujourd'hui, les sanctions imposées à eux et à leurs entreprises voilées en ont fait le centre de l'attention.

Les mesures prises contre Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, que Poutine ne reconnaît pas publiquement comme ses filles, sont largement symboliques, car il n'est pas clair si elles possèdent des actifs importants en dehors de la Russie.

En 2011, Poutine a déclaré dans une interview à la télévision publique que ses filles menaient une « vie normale ». « Ils ne sont pas impliqués dans la politique ou les affaires, Dieu merci », avait-il déclaré à l'époque à Channel One. Cela semble avoir changé au cours des années suivantes, car les deux filles ont occupé des postes dans des entreprises pendant leurs études universitaires.

Vorontsova, 36 ans, est endocrinologue. Elle est copropriétaire d'une société médicale appelée Nomeko, spécialisée dans les diagnostics et les traitements de haute technologie.

Tikhonova, 35 ans, la plus jeune fille de Poutine, a été liée à un projet de 1,6 milliard de dollars visant à développer un centre scientifique et un incubateur de startups à proximité de l'Université d'État de Moscou. Il a également dirigé le centre d'intelligence artificielle d'une école d'élite et le Fonds national de développement intellectuel. Les deux sont gérés par la Fondation Innopraktika, dont les associés de Poutine tels que le directeur exécutif de Rosneft, Igor Sechin, et le président de Gazprombank Andrei Akimov, sont membres du conseil d'administration.

L'ex-mari de Tikhonova, Kirill Shamalov, a fait fortune en investissant dans le géant pétrochimique Sibur Holding, grâce à un prêt d'une banque contrôlée par l'État. Il a par la suite vendu les actions après son divorce.

Poutine, qui protège strictement sa vie privée, a très peu parlé publiquement de ses filles avec son ex-femme Lyudmila. Pendant les plus de deux décennies où il est au pouvoir, Poutine a donné très peu d'informations sur l'endroit où ils vivent, certains de leurs intérêts intellectuels tels que la biologie et la culture japonaise, et qu'ils parlent plusieurs langues.

Les filles ont accordé des interviews aux médias, mais n'ont pas été identifiées comme étant les filles de Poutine. Ils sont rarement apparus à la caméra à l'âge adulte, bien que Tikhonova ait été vue en train de participer à une compétition de rock and roll acrobatique en Suisse en 2013.

Lyudmila, une ancienne hôtesse de l'air, a jusqu'ici échappé aux sanctions qui ont touché les alliés de son ex-mari, les entreprises liées à eux et à leurs familles.

