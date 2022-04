La Colombie pourrait être une puissance dans le domaine du cannabis médical : Rodolfo Hernández

Défini dans son plan gouvernemental comme une « excellente alternative dans le programme de substitution des cultures », le candidat indépendant Rodolfo Hernández (Piedecuesta, 1945), estime que l'industrie du cannabis médical générerait 1,3 milliard de dollars d'exportations d'ici 2030, ce qui constituerait une source importante de revenus pour Colombie.

Pour Hernández, qui se caractérise par un style direct dans la présentation de ses idées, la mise en œuvre d'une telle industrie dans le pays améliorerait à la fois l'équité et la répartition des revenus en promouvant directement des emplois pour 44 000 personnes dans les années à venir.

« L'un des produits où le pays peut devenir très fort est le cannabis médical, car de nombreuses terres pourraient être consacrées à cette culture prometteuse, comme en témoigne l'important investissement étranger qui est venu le produire dans de nombreuses régions du pays. Le cannabis peut pratiquement être planté dans tout le pays et pourrait constituer une excellente alternative dans le programme de substitution des cultures », a déclaré le candidat lors de la présentation de son programme gouvernemental.

Hernandez s'est appuyé sur une étude de Fedesarrollo qui notait que l'industrie de la marijuana médicale générerait des exportations de plus de 1,7 milliard de dollars d'ici 2030 - un chiffre que le candidat a utilisé comme justification de son argument :

« Avec un tableau aussi encourageant et des exemples prometteurs tels que celui mentionné, on peut considérer que, si des mesures créatives sont prises en matière de développement industriel, le pays pourrait même augmenter ses attentes et contribuer également à améliorer ses indices boursiers », a déclaré le candidat.

En plus de considérer le cannabis médical comme un « moteur » de l'économie en cas de gouvernement éventuel d'Hernandez, ce dernier a estimé que la production de pavot et de coca, en particulier dans les dérivés du pétrole, devrait être industrialisée.

En particulier dans le cas de la réduction de la violence dans les zones armées touchées par le trafic de drogue en Colombie.

« Mettre en œuvre des modèles associatifs ou agroalimentaires entre grands, petits et moyens producteurs pour la transformation des produits agricoles. À cette fin, toutes les régions soutiendront la génération de cette industrie dans le but d'intervenir, par exemple, dans le processus de cannabis médical, de pavot et de coca dans l'huile, ainsi que dans d'autres dérivés », a-t-il souligné.

Les lacunes juridiques laissées par la nouvelle réglementation du cannabis à usage industriel en Colombie

Fotografía tomada el pasado 1 de julio en la que se registró a un grupo de trabajadoras de la empresa Clever Leaves al revisar un cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal, en Pesca (Boyacá, Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Après que le président Iván Duque a publié la résolution 227 de 2022, qui réglemente le décret 811 de 2021, qui établit des directives pour l'utilisation industrielle du cannabis dans le pays, qui, entre autres, estime les conditions d'exportation de fleurs de cannabis séchées, établit tous les procédures d'utilisation industrielle de la plante dans des secteurs tels que les aliments, les boissons, les boissons alcoolisées, les compléments alimentaires et stipule les conditions dans lesquelles elle peut être utilisée à des fins scientifiques ou médicinales, il existe trois inconnues qui laissent les entrepreneurs qui ont parcouru un long chemin en Colombie pour pour mettre en œuvre votre entreprise.

S'adressant à INFOBAE COLOMBIA, l'experte en droit de la santé et des produits pharmaceutiques, Luz Helena Vargas met en garde contre le premier vide juridique lié au CBD : « Bien que les autorités aient donné leur feu vert à l'utilisation de produits à base de THC, les produits à base de CBD sont beaucoup plus attractifs sur le plan commercial, une catégorie pour laquelle être toujours soumis aux réglementations édictées par le ministère de la Santé et de la Protection sociale ».

À l'heure actuelle, il n'y a pas de réglementation sur les exigences microbiologiques pour les aliments contenant cet ingrédient (composant végétal, céréales et dérivé du cannabis non psychoactif), il a donc déclaré : « si une demande est soumise pour le moment, il n'est pas possible d'entamer la procédure immédiatement, vous doivent attendre que le ministère définisse les exigences spécifiques auxquelles ces produits doivent répondre. »





CONTINUEZ À LIRE :