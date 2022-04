Jorge López Peña, nouveau ministre de la Santé : « Le port du masque sera toujours obligatoire »

Bien que le nombre d'infections et de décès dus à la COVID-19 soit à son plus bas niveau ces jours-ci, le nouveau ministre de la Santé, Jorge López Peña, exclu pour le moment que le port obligatoire de masques soit éliminé dans les espaces publics du pays.

« Selon les études que nous avons de l'Institut national de la santé et de l'épidémiologie (INS), le masque ne va pas encore être retiré, nous ne pouvons pas le faire », a-t-il déclaré lors d'une activité au Parque de las Leyendas.

L'INS DEMANDE DE CONTINUER À PORTER UN MASQUE

Le nouveau responsable de la santé, qui remplace Hernán Condori, censuré, a évoqué la recommandation de l'INS selon laquelle l'utilisation du masque au Pérou devrait rester obligatoire dans les endroits ouverts et fermés en raison du faible taux d'application de la troisième dose du vaccin COVID-19 et de la présence de sous-variants du virus.

Le chef de l'Institut national de la santé (INS), Victor Suárez, a déclaré lundi au RPP que le Pérou était vacciné à 49% avec des troisièmes doses, mais aussi avec de grands écarts entre les régions.

« La couverture n'est pas homogène au niveau national. Nous devons augmenter cela afin de pouvoir, en toute tranquillité d'esprit, commencer à assouplir certaines mesures telles que l'utilisation de masques dans les espaces ouverts sans surpeuplement », a déclaré Suarez.

En outre, il a déclaré que l'augmentation de l'incidence de nouveaux variants de la COVID-19, tels que OMICRON BA.2, est un autre élément important à prendre en compte avant d'assouplir les mesures de biosécurité. Il a indiqué que BA.2 serait 30 % plus contagieux que la variante BA.1, qui a provoqué la troisième vague en janvier de cette année.

« Au départ, nous faisions environ 250 échantillons par semaine. Cela signifiait que BA.2, au début, étaient des cas isolés avec moins de 1 % des échantillons. Au cours de la dernière semaine, cela correspondait déjà à 5%. Chaque semaine ou deux, le nombre de cas peut être doublé de BA.2 ″, a-t-il précisé.

CAPACITÉ DES ÉCOLES

En ce qui concerne l'ouverture à 100% des capacités dans les écoles, Suarez a déclaré que cela dépendait des progrès de la vaccination des enfants et du suivi de l'augmentation du nombre de cas dans la population scolaire. Mais il a souligné qu'après la rentrée des classes, « il n'y a pas eu d'augmentation des cas liés à l'ouverture des écoles ».

RENCONTRE ENTRE LE MINSA ET LE COLLÈGE MÉDICAL

Lundi, les autorités du ministère de la Santé (Minsa) et du Collège médical du Pérou (CMP) se sont réunies pour promouvoir le Conseil national de la santé (CNS), grâce auquel elles seront en mesure de prendre conjointement des décisions et de résoudre les principaux problèmes de santé du pays.

Au cours de la réunion, le ministre de la Santé, Jorge López, et le doyen de la CMP, Raúl Urquizo, ont coordonné différentes actions pour renforcer la vaccination contre la COVID-19 et d'autres maladies, ainsi que pour améliorer les infrastructures, les équipements et les ressources humaines des différents établissements de santé à l'échelle nationale.

« Cela nous permettra d'évaluer les différents problèmes et maladies qui ont été négligés par la pandémie, depuis ces deux années, il s'est consacré à la lutte contre la COVID-19 », a déclaré Jorge López et a souligné que ces réunions entre la CMP et la Fédération médicale péruvienne renforcent le travail de Minsa, car cela nous permet de connaître les besoins du secteur de manière globale.

