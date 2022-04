Javier Lozano Alarcón, ancien chef du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (STPS), a rejeté les positions d'Epigmenio Ibarr contre l'Institut national électoral (INE) après la consultation sur la révocation du mandat.

Sur son compte Twitter officiel, le militant du Parti d'action nationale (PAN) a qualifié la personnalité de son collègue journaliste de « dégoûtante », ainsi que d' « apologiste de la violence », après que le fondateur d'Argos Comunicación eut exprimé son mécontentement face au travail du autorité.

De même, dans le tweet écrit par le politicien du PAN, il a déclaré que le personnage proche de la Quatrième Transformation ne savait pas comment perdre. Ses attaques constantes sont donc dues au fait qu'ils veulent changer les règles afin de ne pas assumer la défaite qui pourrait vraisemblablement se produire en 2024.

« Quel type dégoûtant. Cet apologiste de la violence, Epigmenio Ibarra, (je ne le vole pas parce qu'il me fait bloquer) non seulement il ne sait pas comment perdre, mais il se lance dans une attaque injustifiée contre @INEMexico. Je ne comprends pas comment @CiroGomezL l'a dans son espace. #YoDefiendoAlINE », il a condamné ce mardi 12 avril.

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Avant, pendant et après la révocation de la consultation de mandat à laquelle le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a subi le 10 avril, Ibarra a été l'un des principaux critiques de la manière dont l'INE a organisé le processus.

Il l'a maintenu jusqu'à 20 heures (heure du centre du Mexique) dimanche dernier quand, après l'annonce des premiers résultats de l'exercice de démocratie participative, il a reproché à l'autorité électorale d'entraver le processus et de ne pas avoir placé toutes les cases qui étaient nécessaires.

Il s'est également lancé contre les conseillers Lorenzo Córdova et Ciro Murayama et a assuré que ce sont eux qui ont été révoqués, car, dit-il, les citoyens ont décidé de sortir et de voter, malgré la diffusion prétendument peu de la consultation.

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En plus de ce qui précède, le journaliste a déclaré à l'organe qu'il avait organisé une « consultation fade », car, de son point de vue, la population n'avait pas été expliquée à l'importance d'un tel exercice dans la vie démocratique du pays.

Après quoi, il a terminé sa thèse en se jetant avec tout contre le conseiller, le président Lorenzo Córdova, qui il a accusé de travailler au commandement du « droit » pour donner des arguments à ce dernier pour discréditer l'exercice de la démocratie participative.

« L'INE a trahi la démocratie aujourd'hui ; il la trahit depuis des mois. Tous les arguments de la droite conservatrice sont tirés des déclarations de Lorenzo Córdova, le grand idéologue de l'acte antidémocratique », a déclaré lors de l'événement dirigé par Mario Delgado, chef du Mouvement de régénération nationale (Morena).

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

Pendant ce temps, malgré les critiques, Córdova Vianello a décrit à plusieurs reprises la révocation du mandat comme un succès, grâce au travail effectué par tout le personnel de l'INE, il a donc assuré que l'institut continuera à progresser pendant de nombreuses années.

Il a également rappelé que le Mexique est en paix après un processus démocratique, parce que l'autorité électorale a continué d'être une institution exemplaire dans le pays et, bien que des tentatives aient été faites pour « discréditer », la confiance des citoyens continue.

