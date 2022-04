Hector Fabio Zamora, le génie du photojournaliste qui a laissé un héritage inestimable pour le journalisme colombien

Avant de mentionner une petite partie de son héritage, il est nécessaire de rappeler une histoire que Héctor Fabio Zamora a collectée sur les chats de Mompox (Bolivar) et qu'il a accompagnée, bien entendu, d'une galerie où les félins qui gardent le cimetière municipal étaient les modèles qui pouvaient bien apparaître dans un sac de nourriture pour animaux.

« Le cimetière du district de Mompox a été fondé en 1831 après que José Celestino Mutis a recommandé au vice-roi Pedro de Mendinueta d'en construire un en dehors de la ville pour des raisons de santé. Mais au-delà de son importance historique, il est également au centre d'une anecdote particulière dans laquelle au moins une douzaine de chats vivant au milieu de tombes séculaires sont les protagonistes.

Digne d'un réalisme magique, son histoire remonte à la mort d'Alfredo Serrano Rubio, fils d'un ancien maire de Mompox et connu sous le nom de « chat ». Sa tombe était constamment visitée par un chat noir », a déclaré le photojournaliste d'origine arménienne qui, depuis 1998, était lié à la maison d'édition El Tiempo, s'y consolidant comme une référence dans son métier, voyant à travers ses lentilles ce que les autres ne pouvaient pas voir : des histoires visuelles dans des lieux inattendus.

Foto tomada por Héctor Fabio Zamora en el municipio de Mompox, en cuyo cementerio habitan 'Los gatos de Mompox'. FOTO: Vía Instagram (hectorfabiozamora)

Dans les endroits les moins pensés se trouvent les meilleures histoires, et Zamora a su matérialiser cette prémisse plus que suffisante, pour une raison qu'il a été l'enseignant dont des dizaines d'étudiants de l'Universidad del Rosario ont profité du début à la fin, apprenant à avoir ce que les facultés de Social La communication appelle « l'odeur journalistique », celle qu'il a montrée à travers des photos qui sont devenues des histoires, des dénonciations et des faits.

L'une des captures les plus reproduites - et dont on se souvient - est peut-être celle qu'il a obtenue lors de la grève nationale de 2019, lorsqu'à Bogota, un agent d'Esmad l'a frappé dans le visage propre d'une jeune femme. Dans cette scène, ce jour-là, Zamora était avec son appareil photo à la main, tirant sur l'obturateur qui a laissé une séquence de quatre images qui ont une fois de plus donné un compte rendu des abus policiers qui sont constamment rapportés lors des manifestations dans le pays.

Une autre de ses histoires visuelles a été capturée en 2013 et c'est celle qu'il a lui-même appelé « Le Baiser de l'espoir » (surnommé El Tiempo comme « Le Baiser du Bronx ») et qui est né dans le centre-ville de Bogotá lors d'opérations policières, dirigées par le maire Gustavo Petro, dans le secteur connu sous le nom de « La L' ». Il y a eu la naissance de la carte postale qui est littéralement devenue une œuvre d'art, car à l'entrée de la 26e rue, il y a un graffiti dédié à ce baiser entre deux habitants de la rue.

« (...) Pour moi, c'est un reflet clair de ce que sont les êtres humains : je pense que l'important dans ce moment, c'est de penser que dans un endroit où il y a eu tant de destructions, tant de pertes humaines, où tant de choses négatives ont été trouvées, il y avait ça », raconte-t-il en montrant l'image imprimée sur photographique papier. Et je crois effectivement que là où il y a de l'amour, il y a de la foi et de l'espoir », a déclaré le reporter de la même maison qui a contribué à le consolider comme enseignant.

'El beso del Bronx' se convirtió en una de las capturas más importantes de Héctor Fabio Zamora durante su ejercicio como reportero gráfico de El Tiempo. FOTO: Vía Twitter (@zamorahectorf)

L'enseignant, le collègue, l'ami, l'enseignant qui est devenu le compagnon de dizaines de praticiens qui ont parcouru ce média, ont été rappelés par de nombreux autres journalistes qui ont appris, le matin de ce lundi 11, la mort de l'un des photojournalistes les plus précieux du pays en Manizales dues à des causes naturelles.

Des portraits du conflit armé et des manifestations, ainsi que des paysages naturels, quotidiens et sociaux ont été abordés par les objectifs à moyenne et longue portée du photographe, dont on se souviendra non seulement pour avoir remporté le prix Simon Bolivar en 2019 et 2020, ou pour être digne d'Alfonso Bonilla Aragón , du bureau du maire de Cali en 2005, mais aussi pour avoir été cet enseignant et collègue qui, malgré la reconnaissance nationale, n'a pas manqué de traiter les étudiants et les collègues graphiques sur un pied d'égalité.

Héctor Fabio Zamora a été chargé de capturer des moments sans précédent à travers la photographie, et ses étudiants et collègues qui l'ont pour source d'inspiration seront chargés de maintenir cet héritage vivant afin que, sur la base de la photo d'un chat debout sur une pierre tombale, une histoire qui émeut des centaines de les gens peuvent être informés.

Tout au long de ce lundi, plusieurs poignée de journalistes, d'étudiants et même de personnalités politiques comme Gustavo Petro ont pleuré la mort du journaliste, pas avant de se souvenir d'une partie de son travail qui est la muse de nombreux reporters.

FOTO: Vía Twitter (@nataliaescribe)

FOTO: Vía Twitter (@petrogustavo)

