Environ un an après l'accident survenu sur la ligne 12, Sheinbaum a reconnu des difficultés de réadaptation

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a reconnu mardi 12 avril que les travaux de réhabilitation de la ligne 12 du métro progressent lentement parce que chacune des clairières dans les sections surélevées présente des caractéristiques particulières, cependant, elle a souligné que les systèmes d'étayage sont déjà en construction dans les ateliers et a annoncé qu'ils seraient en mesure d'accélérer les travaux dans les prochains mois.

Lors d'une conférence de presse depuis le palais de la mairie, la présidente a répondu à la question de la citoyenne sur le moment où la Golden Line sera à nouveau lancée et a expliqué que le projet de réhabilitation des cadres a rencontré des difficultés, mais son administration est confiante qu'ils seront en mesure de remplir le promesse de redémarrer le service avant la fin de 2022.

Il y a quelques semaines, la présidente a déclaré que toutes les personnes impliquées cherchent à respecter le délai qui a été fixé, afin que les processus aient commencé à être accélérés, sans négliger la construction et elle a promis que les autorités de la capitale rendront compte chaque semaine des progrès réalisés dans les travaux.

Selon les autorités du système de transport collectif Metro, depuis le 11 avril, des travaux de suppression de pièces et de démolition de la zone de la « section jumelle » sont en cours.

En ce qui concerne l'étirement zéro, des travaux sont en cours sur la réhabilitation et le renforcement des têtes et des butées sismiques, les combinaisons de plongée et la fabrication de trois pièges. Il est prévu de démarrer à la mi-avril avec la fabrication de comprimés et d'avoir la première serrure de Ground Zero sur le terrain.

En outre, il est prévu d'installer des pièges de 10 tonnes pour ajouter ultérieurement trois diaphragmes verticaux supplémentaires et quatre diaphragmes horizontaux.

Dans le récent rapport, il a noté que 78 des 152 colonnes ont été exploitées avec de la fibre de carbone, tandis que le processus d'injection de béton expansif entre le revêtement en acier et la colonne se poursuit.

L'ancrage pour le revêtement des colonnes a également été achevé, ce qui représentera une augmentation de 40 % de la résistance de la structure des colonnes et de 50 % du travail de l'ouvrage.

Ces derniers jours, le directeur du métro, Guillermo Calderón, a expliqué que 4,5 des 11,9 kilomètres de routes existantes seraient remplacés, c'est-à-dire le tronçon allant des stations Atlalilco au Parque de los Venados.

Les travaux consistent en la réhabilitation de la sous-base, il sera donc nécessaire d'enlever environ 18 kilomètres linéaires de rails qui composent les deux voies, 20 000 tonnes de ballast dégradé, le changement de sept courbes et d'autres matériaux tels que des dizaines de traverses.

En ce qui concerne les confinements routiers, la réduction des voies dans la zone de l'Avenida Tláhuac est présentée. Sur la section de l'Avenida 11 et de la Calle El Vigo, les déviations se feront dans la rue Peñíscola et l'Avenida 11 elle-même en direction de Poniente a Oriente.

Mardi prochain, le 3 mai, marquera un an depuis l'effondrement d'une section de la ligne d'or, qui a fait 26 morts, des personnes portées disparues et 80 blessés.

2022 est une année de défis pour les autorités du métro, car les travaux débuteront le mois prochain sur l'intervention sur la ligne 1, qui comprend l'entretien des travaux de génie civil et la rénovation du réseau de voies et d'appareils électriques. Les travaux seront effectués de nuit afin d'éviter que l'exploitation des trains et le service aux usagers ne soient affectés.

Une fois la phase préparatoire terminée, l'intervention majeure aura lieu, qui devrait se dérouler en deux étapes : de Pantitlán à Salto del Agua dans une première phase qui débutera au second semestre de cette année et après Balderas à l'Observatoire en janvier 2023.

