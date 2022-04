Après la conclusion du processus consultatif de révocation du mandat, plusieurs soldes ont été présentés, en particulier par les militants et les partisans de la Quatrième Transformation (Q4), qui ont célébré la participation citoyenne et le nombre de votes exprimés en faveur du président Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) maintenant dans son bureau.

Cependant, l'opposition en a également parlé et, en plus de signaler des irrégularités présumées au cours de la journée, a critiqué le peu de participation et les blagues que d'autres politiciens ou citoyens ont faites à ce sujet, malgré le fait que plus de voix aient été remportées que Fox, Calderón et Meade dans leurs élections.

Kenia López Rabadán, sénatrice du Parti d'action nationale (PAN), a décidé d'aller au-delà d'un simple tweet pour parler de la consultation populaire ou de la réforme de l'électricité, et a écrit un fil dans lequel elle a même parlé de la prochaine présidentielle votes en 2024.

« Puisque ce cirque est terminé. J'espère qu'ils pourront désormais s'occuper des questions qui importent aux Mexicains. Amlo a perdu la moitié de ses voix. Ils resteront jusqu'en 2024 et devront réparer le dépotoir qu'ils ont fait. Mais sûrement, en 2024, ils partent ! », a lancé le législateur bleu et blanc.

Il a également assuré que tout le monde avait été témoin de la façon dont les membres du Mouvement de régénération nationale (Morena) faisaient tout leur possible pour modifier les lois au profit de López Obrador et de son image.

Il a souligné qu'ils mènent ce type de stratégie parce qu' « ils ne savent pas gouverner » car « ce ne sont que des candidats éternels » qui recherchent la sympathie des gens sans se soucier des positions publiques dans lesquelles ils se trouvent.

López Rabadán a souligné que le budget utilisé pour cet exercice démocratique, qui s'élevait à 1,6 milliard de pesos, pourrait être utilisé pour « des vaccins, des patrouilles, la réparation des écoles, des lits d'hôpitaux ou l'amélioration des transports publics qui est inhumain », même si, a-t-il dit, « ils n'ont pas fait cela ».

Au sujet des lunettes qui ont favorisé la révocation du mandat et l'image du Tabasqueño, le sénateur du PAN a déclaré que les entrepreneurs du gouvernement étaient obligés de les payer, ainsi que de la propagande sur d'autres panneaux d'affichage, pour « répondre à un autre caprice du président ».

Il a également rappelé les allégations contre Morena, un parti qui, a-t-il prévenu, aurait violé la loi à plusieurs reprises, aurait attaqué l'Institut national électoral (INE) pendant des mois dans le cadre de ce processus consultatif. « Bref, il s'agissait d'un réseau de violations graves », a écrit le président de la Commission des droits de l'homme au Sénat de la République.

Enfin, il a jugé que les gens n'avaient pas voté dimanche dernier parce qu'ils expliquaient déjà les « mensonges et la corruption » de la Quatrième Transformation. En outre, il a déclaré que le peuple abandonnait le président en raison de toutes les irrégularités qu'il a commises dans l'ensemble de son administration.

« Le peuple mexicain a déjà compris les mensonges et la corruption de ce gouvernement. C'est pourquoi il n'est pas allé voter. Il est devenu évident que le peuple mexicain abandonne López Obrador. Ils ont détourné des ressources publiques. Ils ont violé la Constitution et, en tout cas, ont échoué », a écrit Kenia López Rabadán.

Les utilisateurs de ce réseau social ont immédiatement répondu. Certains l'ont interrogée pour savoir si l'opposition ferait quoi que ce soit à ce sujet ou n'enverrait des messages que sur les réseaux sociaux pour empêcher l'avancée du quatrième trimestre au Mexique.

Pour sa part, un autre groupe de personnes a mentionné l'intimidation dont certains politiciens de l'opposition ont été victimes en dehors de la Chambre des députés avant la discussion sur la réforme de l'électricité, car certaines affiches étaient collées avec le nom d'un responsable et la question « Nationaliste ou traître au pays ? » .

