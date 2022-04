Elon Musk propose que Twitter Blue soit moins cher et payé en dogecoin

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Elon Musk et sa nouvelle relation avec Twitter n'est pas sans nouvelles. La semaine dernière, il a suscité l'intérêt du monde (et de la bourse) lorsqu'on a appris qu'il avait acheté 9,2 % des parts du réseau social du petit oiseau et est ainsi devenu un partenaire senior.

Alors que tout le monde spéculait qu'il ferait partie du conseil d'administration, on a annoncé hier qu'il ne ferait pas partie de ce conseil. Et maintenant, il attire à nouveau l'attention du public, toujours désireux de connaître chacun de ses moments, en proposant une série de modifications à Twitter Blue, le service d'abonnement premium du réseau social.

Parmi ces innovations, il y a le fait que le paiement avec dogecoin sera intégré au système, jusqu'à ce que le prix soit abaissé, ce qui sera adapté au niveau d'achat de chaque marché.

Musk demande l'avis des utilisateurs du réseau social depuis des semaines à la recherche de changements possibles. Le fondateur et PDG de Tesla et SpaceX a également exprimé ses souhaits depuis son compte sur la célèbre plateforme.

L'une de ces commandes consiste à abaisser le prix de Twitter Blue, le service d'abonnement mensuel du réseau social, de 3 à 2 dollars, mais en payant 12 mois à l'avance. Le compte serait également suspendu sans droit à un remboursement si votre utilisateur l'utilisait pour une arnaque ou un spam.

Une autre idée de Musk est de donner le label vérifié à tous les utilisateurs de Twitter Blue. L'objectif de cette mesure est de rendre les armées de bots, qui constituent l'un des gros problèmes du réseau social, « trop chères à entretenir ».

Musk propose également que, en cas de paiement des douze mois de Twitter Blue à l'avance, seul celui vérifié soit livré sur un compte 60 jours après l'entrée dans le service d'abonnement.

Le coût de l'abonnement à Twitter Blue devrait, selon vous, être proportionnel à la capacité d'achat et à la devise locale. À ce stade, Musk a demandé si « même une option de paiement en Doge » serait une bonne idée, en référence à la crypto-monnaie.

À quoi ressemble Twitter Blue

Twitter Blue a été lancé en juin 2021 et n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Il s'agit d'une version premium du réseau social axée sur la personnalisation. Twitter Blue propose entre autres six thèmes différents (bleu, jaune, rouge, violet, orange et vert). La couleur sélectionnée est appliquée aux liens, au bouton de publication et à tous les autres éléments de couleur d'accentuation.

Un autre point intéressant est qu'il intègre un minuteur de publication (personnalisable) qui permet de confirmer les messages avant de les publier définitivement. Une fonctionnalité disponible sur plusieurs plateformes, comme Gmail et qui offre une opportunité unique de ne pas le regretter plus tard. Bien que ce qui serait beaucoup plus utile serait la possibilité de modifier ce qui a déjà été publié.

Pour l'instant, il va falloir attendre puisque le système ne vous permet pas d'annuler ou de modifier des tweets, l'une des grandes affirmations des utilisateurs du réseau social de microblogging. Quoi qu'il en soit, pour la première fois, les utilisateurs peuvent espérer que la réclamation pourra se concrétiser en peu de temps. C'est que la société a finalement confirmé qu'elle travaillait déjà sur un bouton d'édition de tweets, bien que ce ne soit que pour ceux qui utilisent Twitter Blue. Cela implique au moins le fait que cet outil est testé de manière limitée dans ce contexte. Peut-être qu'il finira par atteindre le reste des utilisateurs.

