Jaime Rodríguez Calderón, connu sous le nom d'El Bronco, qui a été le premier gouverneur indépendant de l'État de Nuevo Leon, va désormais également faire l'objet d'une enquête et d'un procès pour une deuxième infraction, une nouvelle qui lui est venue après avoir brièvement quitté la prison.

Eduardo Hoyuela Orozco, un juge superviseur, a assigné l'ancien gouverneur à un procès pour le crime présumé d'abus de pouvoir, à la suite d'une enquête sur l'affaire de la réquisition du système de transport connu dans l'État sous le nom d'Ecovia.

Cette audience a été reportée après que l'ancien responsable eut ressenti une gêne au ventre, raison pour laquelle il a été transféré à l'hôpital métropolitain de la ville de Monterrey, à Nuevo León, pour ses soins urgents.

Une fois à l'hôpital, elle a subi une tomographie et même des radiographies prétendument en raison de sa souffrance de diverticulite, qui s'est aggravée ces derniers jours ; c'est-à-dire des sacs ou des poches dans l'intestin qui provoquent des douleurs lombaires.

Cela a été averti par les médecins Bronco eux-mêmes aux autorités de la prison d'Apodaca, afin qu'il puisse être traité avec de meilleurs outils.

L'arrivée du Bronco à l'hôpital est devenue connue après la diffusion de photographies dans lesquelles l'ancien gouverneur a été vu entrant de son propre pied à l'hôpital escorté par des agents de la sécurité de l'État. Après quelques heures, il est rentré dans la prison.

Ce nouveau processus a débuté après la dénonciation et l'enquête sur la réquisition illégale présumée et l'assurance des biens d'un particulier sans l'avoir indemnisé conformément à la loi, selon le journal Milenio.

En ce sens, la violation de la sécurité juridique et de la propriété privée pourrait être considérée comme un éventuel abus de pouvoir de la part de l'ancien gouverneur de l'État de Nuevo León, dans le nord du Mexique.

Juste le 17 mars, quelques jours après son arrestation par les autorités néoléennes, Jaime Rodríguez Calderón a été lié à un procès par un juge de surveillance, accusé de le détournement des ressources de sa campagne présidentielle aux élections de 2018.

Le serviteur du premier tribunal de district en matière pénale a accordé à l'ancien président de l'État une suspension provisoire d'amparo, après que la défense Bronco eut promu cet appel après son arrestation.

L'amparo indirect a été déposé auprès du premier tribunal pénal de district de Nuevo León. Il affirme qu'il a été maintenu privé de liberté et plus précisément qu'il a été arrêté illégalement, qu'il a été détenu arbitrairement.

Jaime Rodríguez Calderón a été arrêté le 15 mars 2022 dans la municipalité de General Terán, où ont participé les agents du bureau du procureur spécialisé dans les crimes électoraux, qui l'ont transféré à la prison 2 Norte de Apodaca, où il pourrait rester sur ordre du juge superviseur.

Selon le journaliste Mario Maldonado, d'El Universal, l'un des agents a utilisé son téléphone portable pour montrer à Rodríguez le mandat d'arrêt Calderon, qui tenta de les convaincre de l'accompagner dans son ranch, où il les traiterait « comme ils le méritent ».

« Nous devons le faire monter dans la voiture de patrouille », lui ont dit les procureurs, alors El Bronco savait qu'il ne pouvait plus rien faire pour empêcher son arrestation, alors il s'est approché du groupe d'amis et lui a dit : « J'ai déjà gâché la viande rôtie pour eux », et il est monté dans la patrouille qui lui a été montrée du doigt.

