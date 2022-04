Edomex : la violence ne s'arrête pas, un combat dans un bar à Ixtapaluca a fait quatre morts et sept blessés

Le bureau du procureur général de l'État du Mexique (FGJEM) a ouvert des enquêtes sur l'incident survenu le 11 avril à Ixtapaluca.

Le FGJEM a ouvert le dossier d'enquête sur l'homicide probable de 3 personnes et les blessures subies par sept autres par balle dans un bar situé à Colonia Santa Cruz Tlapacoya à Ixtapaluca.

Selon les informations des médias locaux, « Happy Terrace », le bar où se sont déroulés les événements violents était un établissement récemment ouvert.

Les autorités ont précisé qu'il y aurait eu une bagarre sur les lieux. On suppose qu'après avoir écouté la discussion animée, les habitants ont vu quatre personnes quitter les lieux qui se sont rendues à leur voiture, ont extrait des armes avec lesquelles ils sont retournés au bar et ont ouvert le feu sur les personnes à l'intérieur du bar.

L'attaque présumée a causé la mort de quatre personnes et sept autres ont été blessées, qui ont été transférées dans des hôpitaux de la région.

Ce fait vient s'ajouter à la liste des actes violents qui se sont produits récemment au Mexique : une famille a été attaquée par un groupe armé aux premières heures du lundi, 11 dans la municipalité de Tultepec, faisant huit morts.

Les rapports préliminaires indiquaient que parmi les personnes décédées se trouvaient quatre mineurs : trois filles et un garçon, ainsi que trois femmes et un homme. Pendant ce temps, une femme a réussi à survivre à l'attaque et a été transportée à l'hôpital Vicente Villada, où elle a été signalée dans un état délicat. Cependant, quelques instants plus tard, sa mort a été annoncée.

Il est à noter que les sept corps retrouvés par les autorités ont présenté le coup de grâce.

L'État du Mexique est l'un des États où l'incidence de la criminalité est la plus élevée. Selon le Secrétariat exécutif du système de sécurité publique de l'État, jusqu'à présent cette année 2022, 62 000 129 crimes de toutes sortes ont été enregistrés dans cet État.

En outre, selon l'Institut national des femmes, Mexico, l'État du Mexique, Jalisco, Aguascalientes et Querétaro sont les États où l'incidence de violence sexiste est la plus élevée

En outre, au cours du premier mois de 2022, l'État du Mexique a enregistré une augmentation de 13% de l'incidence de la criminalité par rapport au même mois au cours de la période de 2021 : en janvier de cette année-là, 27 382 plaintes ont été déposées, tandis qu'en janvier 2022, 30 987 ont été enregistrées, selon les données du National Public Système de sécurité (SNSP).

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM Artemio Guerra

En outre, dans le rapport mensuel du ministère de la Sécurité et de la Protection des citoyens (SSPC) en mars, l'entité mexicaine était l'un des 6 États qui représentent 50% de la compétence commune pour les homicides intentionnels avec 380 homicides enregistrés au cours du troisième mois de l'année seulement.

En outre, les données consultées dans le rapport quotidien sur les homicides intentionnels généré par une équipe interdisciplinaire formée par la SSPC révèlent qu'en une seule journée, 16 homicides volontaires ont été commis : 1 Chalco, 1 à Chimalhuacán, 4 à Ixtapaluca, 1 à Naucalpan, 1 à Tecámac et 8 autres à Tultepec.

CONTINUEZ À LIRE :